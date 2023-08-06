Đáng chú ý, ca sĩ Lý Tư Lâm (chị gái của Coco) khóc đến mất kiểm soát trong tang lễ và gào lớn tố Bruce Rockowitz (chồng cũ của Coco) hại chết em gái. Bruce và 2 con gái lúc đó cũng chỉ xuất hiện kín đáo trong lễ hoả táng. Và fan của cố ca sĩ cũng trách móc Bruce.

Ngày 31/7 vừa qua tại Hong Kong (Trung Quốc), tang lễ của nữ ca sĩ Coco Lee đã diễn ra với sự góp mặt của 2 người chị, 1 vài người thân cùng 1000 fan đến tiễn biệt.

Đến ngày 5/8 theo Sina đưa tin, Bruce đã chính thức lên tiếng về nghi vấn trên qua buổi phỏng vấn với truyền thông Hong Kong: "Tôi 100% không có liên quan gì đến cái chết của cô ấy". Vào thời điểm tang lễ diễn ra, Bruce không hiểu tiếng Trung nên không biết rằng hàng loạt fan hướng mũi dùi về phía mình. Khi được giải thích về tình huống đó, doanh nhân người Canada chia sẻ: "Nói thế không hay đâu".

Sau đó, gia đình của Coco Lee phản ứng gay gắt trước động thái của Bruce. Sina cho biết, Bruce đã gửi thiệp hoa đến tang lễ của vợ cũ nhưng bị từ chối và trả lại nhà tang lễ. Trong khi đó, bạn bè của Coco lại khẳng định không nhận được bất cứ món quà nào từ Bruce.Coco Lee

Bruce cũng đối mặt với không ít lùm xùm sau khi đột ngột xuất hiện khi vợ cũ mất, thậm chí gia đình của Coco còn cảm thấy bất ngờ vì lâu rồi nam doanh nhân này không hề liên lạc với phía cố ca sĩ. Bruce thậm chí còn đòi lật lại di chúc, phản đối việc vợ để hết tài sản cho mẹ ruột. Thông tin này khiến fan vô cùng phẫn nộ vì Bruce đã nhiều lần ngoại tình và bị Coco Lee bắt tại trận song vẫn "ngựa quen đường cũ".

Truyền thông Cbiz cũng đưa tin, Bruce thực chất vốn chẳng phải doanh nhân cũng không hề có khối tài sản khủng nào cả. Bruce được cho là chỉ sở hữu tài sản 10 triệu NDT (32 tỷ đồng), thu nhập 3 triệu NDT (gần 10 tỷ đồng) mỗi năm. Còn có thông tin cho hay, ông đã bị sa thải nên toàn phụ thuộc vào vợ cũ, con gái cũng để 1 mình Coco Lee lo lắng và chăm sóc.