Hàng loạt người hâm mộ và người thân chỉ trích chồng Coco Lee tại tang lễ cố nghệ sĩ

Lễ tưởng niệm Coco Lee được tổ chức lúc 16h ngày 31/7, do gia quyến đảm nhận, tại Nhà tang lễ Hong Kong (Trung Quốc). Sự kiện có sự tham gia của bạn bè, người thân và đồng nghiệp của Coco Lee. Người thân của Coco Lee gồm 2 chị gái, chồng và con riêng của chồng. Trong nhà tang lễ, cỗ quan tài được bao phủ bởi hoa tím và hồng. Một bức chân dung của Coco Lee đặt ở giữa với dòng chữ "Vô cùng thương nhớ Coco Lee". Trong ảnh, giọng ca nổi tiếng mỉm cười rạng ngời.

Coco Lee qua đời vào ngày 5/7. Trước đó, nữ ca sĩ 48 tuổi đã cố gắng tự vẫn tại nhà riêng và được đi cấp cứu. Cô qua đời sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện. Người thân của Coco Lee tiết lộ, cô mắc bệnh trầm cảm, ung thư và chịu nhiều tổn thương tâm lý trước khi mất.

Doanh nhân Bruce Rockowitz (chồng Coco Lee) mặc lễ phục đen, đi cùng con gái riêng tiến vào bên trong giữa sự bủa vây của truyền thông. Từ khi giọng ca nổi tiếng mất, ông phải hứng chịu sự chỉ trích của dư luận.

Mới đây, doanh nhân người Canada lên tiếng phủ nhận chuyện giành tài sản của vợ và yêu cầu dân mạng ngừng lan truyền thông tin sai sự thật. Tại tang lễ của nữ ca sĩ, một nhóm người hâm mộ đã đứng xếp hạng và cầm banner viết dòng chữ chỉ trích, tẩy chay chồng Coco Lee.

Chị gái của nữ ca sĩ - Nancy Lee - cũng không giữ được bình tĩnh khi nhắc đến chồng của cố nghệ sĩ. Cô trách cứ và buộc tội em rể là nguyên nhân khiến Coco Lee chán nản, muốn tự sát. Được biết, vợ chồng Coco Lee ly thân từ năm 2020 và đang thực hiện thủ tục ly hôn.

Lễ tưởng niệm Coco Lee được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube trong gần 2 tiếng đồng hồ. Ngoài người thân, bạn bè và đồng nghiệp của Coco Lee, gần 1.000 người hâm mộ giọng ca nổi tiếng mặc áo đen, đứng xếp hàng ngay ngắn để chờ vào nhà tang lễ.

Coco Lee là diva nhạc pop người Mỹ gốc Hong Kong. Cô nổi tiếng với ca khúc A Love Before Time trong phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Những năm gần đây, cô đều đặn tổ chức các chương trình biểu diễn trong và ngoài Hong Kong. Ngoài ra, cô còn hoạt động sôi nổi trên TikTok và thường đăng những video của bản thân lên mạng xã hội.

Coco Lee kết hôn với doanh nhân Bruce Rockowitz, Chủ tịch điều hành Li & Fung Group, từ năm 2010. Suốt những năm chung sống, ca sĩ và chồng từng trải qua 9 lần thụ tinh nhân tạo nhưng không có con.