Dương Tử diễn xuất thần làm khán giả đau đến nghẹt thở, xứng đáng là nữ chính của năm 2023

Thời điểm hiện tại, bộ phim Trường Tương Tư của Dương Tử đóng chính hiện đang bước vào giai đoạn cao trào.

Trong những diễn biến mới nhất của Trường Tương Tư, nữ chính Tiểu Yêu (Dương Tử) đã bị ám sát ở trong rừng mai. Nàng liều mình chống chọi, thể hiện ý chí ngoan cường nhưng cuối cùng cũng chẳng thể thoát khỏi bi kịch. Ở phân cảnh này, Dương Tử đã phô diễn khả năng diễn xuất cực kỳ ấn tượng. Cô khắc họa cảm giác đau đớn tột cùng cũng như khao khát sống mãnh liệt của nhân vật. Đến khi Tiểu Yêu chết đi, Dương Tử tiếp tục làm người xem "nổi da gà" vì thể hiện một cách quá chân thật.

Sức hút của "Trường tương tư" đã khiến cho Dương Tử vượt lên top đầu diễn viên Hoa ngữ hot nhất mùa hè. Do đó, việc trở lại với "Trường tương tư" đã giúp ích cho Dương Tử rất nhiều trong việc củng cố vị thế của mình trong làng giải trí Hoa ngữ.

"Trường tương tư" là một dự án cổ trang huyền huyễn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa - một trong những tên tuổi hàng đầu trong giới ngôn tình Trung Quốc. Câu chuyện phim xoay quanh cuộc đời đầy thăng trầm, buồn vui của nàng Tiểu Yêu, hay còn được biết đến với tên gọi Cửu Dao. Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) từng là Vương Cơ của Cao Tân, nhưng từ nhỏ đã trải qua những khó khăn, lưu lạc khắp nơi, đánh mất thân phận cao quý và dung mạo khuynh thành. Trong cuộc hành trình đáng nhớ của mình, Tiểu Yêu gặp gỡ ba người bạn đời đáng quý "khắc cốt ghi tâm": Chuyên Húc (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai). Chuyên Húc đã đánh mất Tiểu Yêu vì khát vọng vươn lên trong thiên hạ. Tương Liễu đã hy sinh nơi chiến trường vì nàng và cũng vì nghĩa lựa chọn buông tay. Cuối cùng, Tiểu Yêu tìm được bến đỗ của cuộc đời mình bên cạnh Đồ Sơn Cảnh - người vì nàng mà từ bỏ mọi danh vọng và quyền uy, chấm dứt cuộc chiến.

Lý do 'Trường tương tư' đã giúp danh tiếng của Dương Tử 'vượt mặt' nhiều diễn viên khác Sức hút của "Trường tương tư" đã khiến cho Dương Tử vượt lên top đầu diễn viên Hoa ngữ hot nhất mùa hè. Điều này đồng nghĩa cô áp đảo nhiều tên tuổi đáng chú ý khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-dien-xuat-than-lam-khan-gia-au-en-nghet-tho-xung-ang-la-nu-chinh-cua-nam-2023-609120.html