Lý do 'Trường tương tư' đã giúp danh tiếng của Dương Tử 'vượt mặt' nhiều diễn viên khác

Mới đây, theo truyền thông Hoa ngữ, bảng xếp hạng Vlinkage vừa tung ra bảng thống kê về 10 diễn viên Hoa ngữ được yêu thích nhất mùa hè, theo thống kê trong tháng 7 và tháng 8, trong đó, không nằm ngoài dự đoán, Dương Tử là cái tên đứng top 1 nhờ những hiệu ứng tốt từ "Trường tương tư" mang lại.

Trong khi đó ở vị trí top 3 thuộc về Thành Nghị của "Liên Hoa Lâu". Điều này không có gì bất ngờ khi hiệu ứng mà phim mang lại đang khá tốt. Hơn nữa, Thành Nghị cũng được đánh giá là sao nam có thực lực. Nhân vật của anh trong phim cũng vào top tìm kiếm nhiều nhất của khán giả.

Theo sau Dương Tử là Địch Lệ Nhiệt Ba. Dù vai diễn của mỹ nhân Tân Cương gây khá nhiều tranh cãi nhưng nhờ danh tiếng của mình, cô vẫn được xếp vào top 2 của bảng xếp hạng.

Sức hút của "Trường tương tư" đã khiến cho Dương Tử vượt lên top đầu diễn viên Hoa ngữ hot nhất mùa hè. Do đó, việc trở lại với "Trường tương tư" đã giúp ích cho Dương Tử rất nhiều trong việc củng cố vị thế của mình trong làng giải trí Hoa ngữ.

"Trường tương tư" là một dự án cổ trang huyền huyễn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa - một trong những tên tuổi hàng đầu trong giới ngôn tình Trung Quốc. Câu chuyện phim xoay quanh cuộc đời đầy thăng trầm, buồn vui của nàng Tiểu Yêu, hay còn được biết đến với tên gọi Cửu Dao.

Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) từng là Vương Cơ của Cao Tân, nhưng từ nhỏ đã trải qua những khó khăn, lưu lạc khắp nơi, đánh mất thân phận cao quý và dung mạo khuynh thành. Trong cuộc hành trình đáng nhớ của mình, Tiểu Yêu gặp gỡ ba người bạn đời đáng quý "khắc cốt ghi tâm": Chuyên Húc (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai).

Chuyên Húc đã đánh mất Tiểu Yêu vì khát vọng vươn lên trong thiên hạ. Tương Liễu đã hy sinh nơi chiến trường vì nàng và cũng vì nghĩa lựa chọn buông tay. Cuối cùng, Tiểu Yêu tìm được bến đỗ của cuộc đời mình bên cạnh Đồ Sơn Cảnh - người vì nàng mà từ bỏ mọi danh vọng và quyền uy, chấm dứt cuộc chiến.