Dương Tử 'bao rạp' để ủng hộ phim của Trương Nghệ Hưng, dân tình dấy lên tin đồn hẹn hò?

Với vai nữ chính ở Trường Tương Tư, Dương Tử đã lấy lại được hảo cảm của công chúng với diễn xuất cực cốt. Hiện tại, dự án cổ trang này cũng đang thống lĩnh các bảng xếp hạng phim ảnh về mọi mặt.

khi bộ phim Được Ăn Cả Ngã Về Không do Trương Nghệ Hưng và Kim Thần đóng chính ra mắt, phía phòng làm việc của Dương Tử đã bao rạp để ủng hộ.

Chính vì vậy, hành động này của nàng tiểu hoa khiến nhiều người nghi ngờ rằng đang ngầm thừa nhận tình cảm với mỹ nam Trương Nghệ Hưng.

Cách đây 2 năm, Dương Tử và Trương Nghệ Hưng bỗng vướng tin hẹn hò. Cụ thể, trong những hình ảnh mới nhất trong chương trình Hướng về cuộc sống, khi cả hai xuất hiện cùng nhau, Trương Nghệ Hưng diện nguyên bộ đồ ngủ sọc trắng pha màu xám tro, và khoác thêm chiếc áo ấm bên ngoài.

Phía Dương Tử thì chỉ để lộ quần ngủ màu sọc trắng xám tro y hệt màu bên nhà trai, và cũng khoác thêm lớp áo ấm bên ngoài. Ngay lập tức, cộng đồng mạng khẳng định rằng đây chính là bằng chứng xác thực về tin đồn hẹn hò của cặp đôi.

Bên cạnh đó, truyền thông xứ Trung bất ngờ tung ra một loạt ảnh khoảnh khắc Dương Tử tham gia concert của Trương Nghệ Hưng thu hút sự quan tâm của công chúng. Ngay lập tức, netizen bắt đầu vào nhập cuộc hành trình tìm kiếm những "hint hẹn hò" của cặp đôi. Cả hai đã cùng tham gia show giải trí, đứng sát nhau khi tham gia sự kiện hay Trương Nghệ Hưng đăng hình trái tim trong sinh nhật của Dương Tử.

Tuy nhiên, cả hai ngôi sao đều từng lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò, nhưng nhiều người vẫn cho rằng có khả năng Dương Tử và Trương Nghệ Hưng đang giữ kín mối quan hệ.

'Trường tương tư' do Dương Tử đóng chính bất ngờ gây thất vọng vì điều này Ở thời điểm hiện tại, "Trường tương tư" do Dương Tử đóng chính đang là tác phẩm Hoa ngữ được quan tâm nhất hiện tại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-bao-rap-e-ung-ho-phim-cua-truong-nghe-hung-dan-tinh-day-len-tin-on-hen-ho-608359.html