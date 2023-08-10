Trương Vãn Ý quằn quại đến tàn tạ nhan sắc bên cạnh Dương Tử, nhận được 'mưa lời khen' về diễn xuất

Trong phân cảnh khi Tiểu Yêu (Dương Tử) biết được tình trạng đáng báo động của anh trai, người xem đã vô cùng ấn tượng đến diễn xuất của Trương Vãn Ý. Anh hoàn toàn nhập vai vào một Thương Huyền thất bại trước cám dỗ, phát rồ đến mức tàn tạ nhan sắc, đồng thời phá hỏng đồ đạc và khiến Tiểu Yêu bị thương.

Tại đây, Trương Vãn Ý khiến ai nấy nổi da gà bởi ánh mắt như điên dại, thế nhưng vẫn có trong đó sự đấu tranh mãnh liệt để giành giật lại chút tỉnh táo cuối cùng. Trích đoạn này khi được phía Trường Tương Tư đăng tải đã nhanh chóng gây sốt, thu về hơn 3 triệu lượt xem và nhiều lời tán dương.

Đỉnh điểm là khi Thương Huyền nhận ra bản thân đang làm hại Tiểu Yêu, anh đã cắn tay mình đến chảy máu để ngăn cơn nghiện đang chiếm lấy bản thân mình.

Có thể thấy ekip Trường Tương Tư đã không sai khi chọn Trương Vãn Ý vào vai phức tạp như Thương Huyền. Sao nam điển trai sinh năm 1994 đã có quãng thời gian "cọ xát" diễn xuất với nhiều dự án chiếu đài, trong đó nổi bật nhất phải kể đến Thời Đại Thức Tỉnh hay Những Đứa Con Nhà Họ Kiều (đều là những siêu phẩm rating và được chấm điểm cực cao trên Douban).

"Trường tương tư" là một dự án cổ trang huyền huyễn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa - một trong những tên tuổi hàng đầu trong giới ngôn tình Trung Quốc. Câu chuyện phim xoay quanh cuộc đời đầy thăng trầm, buồn vui của nàng Tiểu Yêu, hay còn được biết đến với tên gọi Cửu Dao.

Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) từng là Vương Cơ của Cao Tân, nhưng từ nhỏ đã trải qua những khó khăn, lưu lạc khắp nơi, đánh mất thân phận cao quý và dung mạo khuynh thành. Trong cuộc hành trình đáng nhớ của mình, Tiểu Yêu gặp gỡ ba người bạn đời đáng quý "khắc cốt ghi tâm": Chuyên Húc (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai).

Chuyên Húc đã đánh mất Tiểu Yêu vì khát vọng vươn lên trong thiên hạ. Tương Liễu đã hy sinh nơi chiến trường vì nàng và cũng vì nghĩa lựa chọn buông tay. Cuối cùng, Tiểu Yêu tìm được bến đỗ của cuộc đời mình bên cạnh Đồ Sơn Cảnh - người vì nàng mà từ bỏ mọi danh vọng và quyền uy, chấm dứt cuộc chiến.