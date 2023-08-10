Lưu Diệc Phi gặp 'vận hạn', phim mới đang quay bị 'chỉ trích' làm phiền mọi người xung quanh

Sao quốc tế 10/08/2023 11:02

Những ngày qua, dự án Câu Chuyện Hoa Hồng do Lưu Diệc Phi và Hoắc Kiến Hoa đóng chính đã chính thức khởi quay. Tuy nhiên, mới đây, đoàn phim này bị chỉ trích vì làm phiền đến mọi người xung quanh.

Những ngày qua, dự án Câu Chuyện Hoa Hồng do Lưu Diệc PhiHoắc Kiến Hoa đóng chính đã chính thức khởi quay. Mặc dù bộ phim bắt đầu quay từ tháng 5 nhưng mọi thông tin về bộ phim, kể cả địa điểm quay lẫn nội dung vẫn đang được giấu kín.

Lưu Diệc Phi gặp 'vận hạn', phim mới đang quay bị 'chỉ trích' làm phiền mọi người xung quanh - Ảnh 1

Gần đây, đoàn phim Câu Chuyện Hoa Hồng bất ngờ bị chỉ trích vì cản trở việc đi lại của người dân trong cảnh quay lấy bối cảnh trường học. Cụ thể, một cư dân mạng được cho là sinh viên tại trường Đại học Nhân dân Trung Quốc đã đăng bài viết nói rằng đoàn phim Câu Chuyện Hoa Hồng không chỉ đến ghi hình tại trường mà còn làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của giảng viên và sinh viên.

Người này cho biết: "Có phải tất cả các đoàn phim đều cao quý đến vậy?". Mặc dù mượn khuôn viên trường Nhân Đại (viết tắt của Đại học Nhân dân Trung Quốc) để quay nhưng lại đổi bảng tên thành Đại học Thanh Hoa. Cuối bài viết, chủ tài khoản thể hiện rõ sự tức giận và phận nộ: "Đoàn phim không biết tôn trọng và cư xử như đoàn phim Câu Chuyện Hoa Hồng hãy tránh xa Nhân Đại".

Lưu Diệc Phi gặp 'vận hạn', phim mới đang quay bị 'chỉ trích' làm phiền mọi người xung quanh - Ảnh 2

Bài đăng này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội được dân tình chuyền tay nhau với tốc độ chóng mặt, cùng lượng tương tác cao. Từ khóa "Lưu Diệc Phi và Hoắc Kiến Hoa quay phim ở Đại học Nhân dân Trung Quốc" leo thẳng lên top hot search.

Ngoài ra một sinh viên khác của Nhân Đại cũng lên tiếng xác nhận vài sinh viên đang chuẩn bị tham gia kỳ thi tại trường bị làm phiền nghiêm trọng, không thể tập trung ôn thi.

Chia sẻ của cư dân mạng trên đã thu hút sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, cũng một số người bênh vực rằng đội ngũ sản xuất đang cố gắng hết sức để giảm thiểu sự bất tiện bằng cách thương lượng các điều kiện với trường đại học trước khi quay phim và hiện tại, họ chỉ đang quay phim theo đúng quy trình, không có gì là thiếu tôn trọng hay thô lỗ như nhân chứng nói.

Lưu Diệc Phi gặp 'vận hạn', phim mới đang quay bị 'chỉ trích' làm phiền mọi người xung quanh - Ảnh 3

Câu Chuyện Hoa Hồng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư. Ngoài Lưu Diệc Phi và Hoắc Kiến Hoa còn có sự tham gia của Bành Quán Anh, Lâm Canh Tân, Đồng Đại Vỹ.

Lưu Diệc Phi gặp 'vận hạn', phim mới đang quay bị 'chỉ trích' làm phiền mọi người xung quanh - Ảnh 4

Trong phim, Lưu Diệc Phi đảm nhận vai Hoàng Diệc Mai (biệt danh Rose, tức hoa hồng). Cô sinh ra trong một gia đình tri thức và sớm bộc lộ năng khiếu về nghệ thuật. Ở tuổi trưởng thành, Diệc Mai gặp gỡ và phải lòng Trang Quốc Đông (Bành Quán Anh). Tuy nhiên, vì bỏ lỡ nhau, Diệc Mai kết hôn với Phương Hiệp Văn (Lâm Canh Tân) và có một đứa con. Mặc dù vậy, cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng đi vào hồi kết vì cả hai không tìm được tiếng nói chung.

Lưu Diệc Phi gặp 'vận hạn', phim mới đang quay bị 'chỉ trích' làm phiền mọi người xung quanh - Ảnh 5

Sau đó, trong thời gian lập nghiệp, cô lại một lần nữa nảy sinh tình cảm với Phổ Gia Minh (Hoắc Kiến Hoa). Đáng tiếc, mối nhân duyên này một lần nữa không thành vì cả hai bị ngăn cách bởi sinh tử.

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