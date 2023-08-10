Hậu ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh lần đầu khoe ảnh con trai cưng

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung "dậy sóng" trước bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh vô tư vui đùa cùng con trai, cho thấy tình cảm ấm áp giữa hai mẹ con bất chấp những thay đổi trong mối quan hệ gia đình.

Bức ảnh selfie của Triệu Lệ Dĩnh cũng cho thấy vẻ ngoài tự nhiên và không trang điểm của cô, người hâm mộ có thể thấy được lịch trình bận rộn của nữ diễn viên áp lực ra sao. Trái tim màu đỏ trên cánh tay của cô, được suy đoán là một trò chơi giữa hai mẹ con.

Dù cuộc sống bận rộn nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn dành thời gian với con trai. Nữ diễn viên duy trì sự cân bằng giữa nghề nghiệp và vai trò làm mẹ. Dù Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không còn là một cặp, nhưng những nỗ lực chung của họ để đảm bảo dành tình cảm cho con trai. Cặp sao cho thấy trách nhiệm trong việc mang đến một môi trường tích cực cho con.

Cặp đôi đã cố gắng duy trì một tình bạn và hỗ trợ nhau sau khi họ ly hôn. Sự thống nhất này đảm bảo việc nuôi dạy con trai không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào giữa cha mẹ. Cách tiếp cận trưởng thành này nói lên nhiều điều về tính cách của cả hai và mong mỏi hạnh phúc dành cho con mình.

Triệu Lệ Dĩnh hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại. Cô bận rộn với lịch trình công việc và không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Năm ngoái, cô góp mặt trong danh sách "Những nữ nghệ sĩ có sức hút thương mại tại Trung Quốc".

Ngoài quay quảng cáo, đóng phim, nữ diễn viên thế hệ 8X còn là khách mời của nhiều chương trình "hot" tại Trung Quốc. Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý với tác phẩm "Hạnh phúc đến vạn gia" và "Gió thổi Bán Hạ". Cả 2 dự án đều chứng minh sự tiến bộ trong diễn xuất và cách lựa chọn kịch bản của Triệu Lệ Dĩnh.