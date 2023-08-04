Triệu Lệ Dĩnh đưa quý tử đi chơi ở chốn đông người, rồi cùng về nhà Phùng Thiệu Phong

Mới đây, cánh săn ảnh xứ Trung đã ghi lại được những hình ảnh cực hiếm của Triệu Lệ Dĩnh cùng con trai nhỏ. Cụ thể, mỹ nhân Hoa Thiên Cốt đã đưa con trai ra ngoài chơi, tranh thủ khoảng thời gian chưa có lịch trình làm việc.

Qua hình ảnh được truyền thông ghi lại, Triệu Lệ Dĩnh lên đồ giản dị với áo khoác đỏ kết hợp cùng quần sáng màu và đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín.

Về phần con trai Triệu Lệ Dĩnh, cậu bé diện áo phông trắng kết hợp quần short đáng yêu. Từ những hình ảnh được giới truyền thông Hoa ngữ ghi lại, con trai Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhận nhiều lời khen từ cộng đồng mạng về ngoại hình đáng yêu, tinh nghịch.

Sau khi kết thúc một buổi đi chơi, Triệu Lệ Dĩnh đưa con trai lên ô tô. Hai mẹ con Triệu Lệ Dĩnh cùng nhau trở về nhà Phùng Thiệu Phong. Kế đến, mỹ nhân Hoa Thiên Cốt cùng lên xe trở về nhà mình.

Tại thời điểm sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong đã giành quyền nuôi con tuy nhiên Triệu Lệ Dĩnh vẫn thường xuyên sắp xếp thời gian chăm sóc, quan tâm đến quý tử. Không ít lần khán giả bắt gặp nữ diễn viên đưa con trai đi chơi ở chốn đông người. Cách đây khoảng một tháng trước, việc Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cùng nhau cho con trai đến một nhà hàng từng gây xôn xao cõi mạng.

Ở thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân và chỉ tập trung vào sự nghiệp. Cô thường xuyên nhận lời mời quảng cáo, xuất hiện trong nhiều sự kiện của những nhãn hàng đình đám. Các vai diễn của người đẹp đều nhận về phản hồi tích cực từ phía công chúng.