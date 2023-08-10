Vai 'ác nữ' duy nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh từng khiến khán giả 'rùng mình'

Sao quốc tế 10/08/2023 10:12

Dù có nhiều vai diễn để đời nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại chỉ có duy nhất một 'vai ác' trong nghiệp diễn khiến nhiều khán giả khó quên đó là nhân vật Lưu Ly trong phim điện Cung Tỏa Trầm Hương.

Triệu Lệ Dĩnh hiện là một trong những tiểu hoa đán hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Cô vốn có gương mặt bánh bao dễ thương nên khởi đầu sự nghiệp bằng những vai diễn trong sáng, đáng yêu như Tình Nhi, Hoa Thiên Cốt, Sam Sam...

Vai 'ác nữ' duy nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh từng khiến khán giả 'rùng mình' - Ảnh 1

Sau này, Triệu Lệ Dĩnh chuyển sang loại nhân vật "nữ cường" thông minh, giỏi giang trong phim Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện,… Gần đây, cô còn chuyển hình với các dự án chính kịch như Gió Thổi Bán Hạ, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia gây nên nhiều tiếng vang.

Vai 'ác nữ' duy nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh từng khiến khán giả 'rùng mình' - Ảnh 2

Dù vậy, Triệu Lệ Dĩnh lại chỉ có duy nhất một vai ác trong suốt sự nghiệp kéo dài gần 20 năm khiến người hâm mộ khó lòng quên được đó là nhân vật Lưu Ly trong phim điện Cung Tỏa Trầm Hương.

Vai 'ác nữ' duy nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh từng khiến khán giả 'rùng mình' - Ảnh 3

Thời điểm nhận vai Lưu Ly, Triệu Lệ Dĩnh vừa ghi dấu ấn trong bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ của “ông bầu thị phi” Vu Chính. Cũng chính Vu Chính là người thực hiện Cung Tỏa Trầm Hương nên đã mời Triệu Lệ Dĩnh diễn vai nữ phụ. Cặp nam nữ chính là Trần Hiểu và Châu Đông Vũ.

Dù lần đầu diễn vai phản diện, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện xuất sắc hình ảnh một cô gái từ đơn thuần đến biến chất, tìm mọi cách để leo lên vị trí cao nhất, bất chấp tình bạn, tình yêu mà chỉ vì bản thân mình.

Vai 'ác nữ' duy nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh từng khiến khán giả 'rùng mình' - Ảnh 4

Nhiều khán giả thừa nhận muốn đập nát chén đĩa trong lúc xem Lưu Ly hành hạ người bạn thân thuở nào Trầm Hương. Dù không phải nhân vật chính, Lưu Ly lại tạo ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem, lấn át nữ chính Trầm Hương. Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh cũng được đánh giá cao. Cũng vì lẽ đó, sau này fan của Triệu Lệ Dĩnh luôn mong đợi cô sẽ tiếp tục hóa thân thành “ác nữ” thêm nhiều lần nữa trên màn ảnh.

Vai 'ác nữ' duy nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh từng khiến khán giả 'rùng mình' - Ảnh 5

Được biết, Cung Tỏa Trầm Hương được ra mắt vào năm 2013, thời điểm Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa vươn lên thành ngôi sao hàng đầu như hiện tại mà mới chỉ ghi dấu ấn nhờ Lục Trinh Truyền Kỳ.

Bộ phim kể về hai nhân vật Trầm Hương (Châu Đông Vũ) và Lưu Ly (Triệu Lệ Dĩnh) đều được tuyển làm cung nữ. Trầm Hương tính tình hiền lành, nhút nhát còn Lưu Ly thì hoạt bát, nhanh nhẹn hơn. Ở thời điểm này, các cung nữ luôn khao khát lọt vào mắt xanh của hoàng thân quốc thích để đổi đời. Và Lưu Ly cũng vậy, cô dùng thủ đoạn để tiếp cận với Cửu A Ca Dận Chân (Chu Nhất Kiêu). Trong lúc vui vẻ với Cửu A Ca, Lưu Ly nhờ Trầm Hương đổi ca trực và chính vào lúc này, Trầm Hương hội ngộ Thập Tam A Ca (Trần Hiểu).

Vai 'ác nữ' duy nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh từng khiến khán giả 'rùng mình' - Ảnh 6

Tuy nhiên, vì Trầm Hương bịt mặt trong ca trực để thay thế Lưu Ly nên sau đó, Thập Tam A Ca đã ngộ nhận Lưu Ly là cô gái mà mình gặp gỡ đêm đó rồi nạp nàng làm thiếp. Dù thành công "một bước lên mây" nhưng Lưu Ly không dễ dàng rũ bỏ mối quan hệ trong quá khứ với Cửu A Ca. Vì thế, cô dùng mọi thủ đoạn để che giấu việc làm khuất tất của mình, kể cả việc hãm hại người chị em thân thiết Trầm Hương.

Triệu Lộ Tư lập một thành tích trên đấu trường quốc tế, điều mà Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh chưa từng làm được?

Triệu Lộ Tư lập một thành tích trên đấu trường quốc tế, điều mà Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh chưa từng làm được?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư đã lập một thành tích trên đấu trường quốc tế. Điều mà trước nay Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh chưa từng làm được.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Cung Tỏa Trầm Hương sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư lập một thành tích trên đấu trường quốc tế, điều mà Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh chưa từng làm được?

Triệu Lộ Tư lập một thành tích trên đấu trường quốc tế, điều mà Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh chưa từng làm được?

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh công khai ảnh tình tứ cùng 'trai lạ', người này từng là 'tình cũ màn ảnh' của Triệu Lộ Tư?

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh công khai ảnh tình tứ cùng 'trai lạ', người này từng là 'tình cũ màn ảnh' của Triệu Lộ Tư?

Lý do netizen ủng hộ Vương Hạc Đệ 'thành đôi' với 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh hơn là với Cúc Tịnh Y?

Lý do netizen ủng hộ Vương Hạc Đệ 'thành đôi' với 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh hơn là với Cúc Tịnh Y?

Vương Hạc Đệ và 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh chính thức thành đôi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân

Vương Hạc Đệ và 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh chính thức thành đôi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân

Sau lần hợp tác trong Tân Hoàn Châu Cách Cách, Triệu Lệ Dĩnh và Trương Duệ vẫn thân thiết sau nhiều năm xa cách

Sau lần hợp tác trong Tân Hoàn Châu Cách Cách, Triệu Lệ Dĩnh và Trương Duệ vẫn thân thiết sau nhiều năm xa cách

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả nhầm lẫn là Chương Nhược Nam với khoảnh khắc khóc trên sóng truyền hình

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả nhầm lẫn là Chương Nhược Nam với khoảnh khắc khóc trên sóng truyền hình

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 1 giờ 5 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 2 giờ 5 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn