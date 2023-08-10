Triệu Lệ Dĩnh hiện là một trong những tiểu hoa đán hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Cô vốn có gương mặt bánh bao dễ thương nên khởi đầu sự nghiệp bằng những vai diễn trong sáng, đáng yêu như Tình Nhi, Hoa Thiên Cốt, Sam Sam...

Sau này, Triệu Lệ Dĩnh chuyển sang loại nhân vật "nữ cường" thông minh, giỏi giang trong phim Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện,… Gần đây, cô còn chuyển hình với các dự án chính kịch như Gió Thổi Bán Hạ, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia gây nên nhiều tiếng vang.

Dù vậy, Triệu Lệ Dĩnh lại chỉ có duy nhất một vai ác trong suốt sự nghiệp kéo dài gần 20 năm khiến người hâm mộ khó lòng quên được đó là nhân vật Lưu Ly trong phim điện Cung Tỏa Trầm Hương.

Thời điểm nhận vai Lưu Ly, Triệu Lệ Dĩnh vừa ghi dấu ấn trong bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ của “ông bầu thị phi” Vu Chính. Cũng chính Vu Chính là người thực hiện Cung Tỏa Trầm Hương nên đã mời Triệu Lệ Dĩnh diễn vai nữ phụ. Cặp nam nữ chính là Trần Hiểu và Châu Đông Vũ.

Dù lần đầu diễn vai phản diện, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện xuất sắc hình ảnh một cô gái từ đơn thuần đến biến chất, tìm mọi cách để leo lên vị trí cao nhất, bất chấp tình bạn, tình yêu mà chỉ vì bản thân mình.

Nhiều khán giả thừa nhận muốn đập nát chén đĩa trong lúc xem Lưu Ly hành hạ người bạn thân thuở nào Trầm Hương. Dù không phải nhân vật chính, Lưu Ly lại tạo ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem, lấn át nữ chính Trầm Hương. Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh cũng được đánh giá cao. Cũng vì lẽ đó, sau này fan của Triệu Lệ Dĩnh luôn mong đợi cô sẽ tiếp tục hóa thân thành “ác nữ” thêm nhiều lần nữa trên màn ảnh.

Được biết, Cung Tỏa Trầm Hương được ra mắt vào năm 2013, thời điểm Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa vươn lên thành ngôi sao hàng đầu như hiện tại mà mới chỉ ghi dấu ấn nhờ Lục Trinh Truyền Kỳ.

Bộ phim kể về hai nhân vật Trầm Hương (Châu Đông Vũ) và Lưu Ly (Triệu Lệ Dĩnh) đều được tuyển làm cung nữ. Trầm Hương tính tình hiền lành, nhút nhát còn Lưu Ly thì hoạt bát, nhanh nhẹn hơn. Ở thời điểm này, các cung nữ luôn khao khát lọt vào mắt xanh của hoàng thân quốc thích để đổi đời. Và Lưu Ly cũng vậy, cô dùng thủ đoạn để tiếp cận với Cửu A Ca Dận Chân (Chu Nhất Kiêu). Trong lúc vui vẻ với Cửu A Ca, Lưu Ly nhờ Trầm Hương đổi ca trực và chính vào lúc này, Trầm Hương hội ngộ Thập Tam A Ca (Trần Hiểu).

Tuy nhiên, vì Trầm Hương bịt mặt trong ca trực để thay thế Lưu Ly nên sau đó, Thập Tam A Ca đã ngộ nhận Lưu Ly là cô gái mà mình gặp gỡ đêm đó rồi nạp nàng làm thiếp. Dù thành công "một bước lên mây" nhưng Lưu Ly không dễ dàng rũ bỏ mối quan hệ trong quá khứ với Cửu A Ca. Vì thế, cô dùng mọi thủ đoạn để che giấu việc làm khuất tất của mình, kể cả việc hãm hại người chị em thân thiết Trầm Hương.