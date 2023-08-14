Diễn xuất của Dương Siêu Việt trong Bảy Kiếp May Mắn trở thành tâm điểm chú ý của khán giả.

Bảy Kiếp Cát Tường của Đinh Vũ Hề, Dương Siêu Việt đã lên sóng những tập phim đầu tiên và nhận về nhiều lời khen ngợi của khán giả. Diễn xuất của Đinh Vũ Hề nhận nhiều lời khen ngợi, đặc biệt trong phân cảnh đám cưới. Tuy nhiên, diễn xuất của Dương Siêu Việt trong Bảy Kiếp May Mắn trở thành tâm điểm chú ý của khán giả, và một lần nữa "mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc" một thời lại gây thất vọng nặng nề.

Trong cảnh Sơ Không đi giành lại Tường Vân trong ngày đại hôn giữa cô và Tam hoàng tử, tình tiết bi thương đã xảy ra khi đám cưới trở thành chiến trường. Trong khi đang cùng nhau chạy trốn, Tường Vân đã chạy ra đỡ cho Sơ Không một mũi tên chí mạng. Thế nhưng lúc này, diễn xuất của Dương Siêu Việt khiến người xem vô cùng hoang mang. Nhận phải mũi tên tước đi mạng sống của mình nhưng Dương Siêu Việt diễn vô cùng đơ, gương mặt không biết đang khóc hay đang cười.

Ngoài ra sau đó, cô còn có thời gian nhả thoại dài dòng, thế nhưng biểu cảm và lời nói khá máy móc, thiếu cảm xúc. Cảnh phim vốn được mong chờ vì nhiều cảm xúc và đau lòng lại trở nên đáng thất vọng. Dương Siêu Việt khóc không thấy đau lòng, chỉ thấy bộ dạng gắng gượng diễn nên thành ra thiếu đi sự tự nhiên. Một số người xem còn so sánh với Dương Tử ở Trường Tương Tư, rõ ràng là "một trời một vực" về trình độ diễn xuất. "Bảy Kiếp May Mắn" kể về 7 lần lịch kiếp của Thần quân Sơ Không (Đinh Vũ Hề) và tiên nữ Tường Vân (Dương Siêu Việt) tại nhân gian. Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giải Cửu Lộ Phi Hương, kể về hai vị thần tiên trên trời vì làm rối tơ hồng của Nguyệt lão mà bị Ngọc Hoàng trách phạt cùng nhau chịu bảy kiếp nhân duyên (tình kiếp) ở chốn nhân gian. Bảy kiếp bị mắc vào nhau, cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố, liệu sau bảy kiếp duyên phận đến cuối cùng hai người có thể nở hoa kết quả hay không?

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