Dương Siêu Việt tiếp tục gây tranh cãi khi đóng cảnh bi thương cùng Đinh Vũ Hề

Sao quốc tế 14/08/2023 19:30

Diễn xuất của Dương Siêu Việt trong Bảy Kiếp May Mắn trở thành tâm điểm chú ý của khán giả.

Bảy Kiếp Cát Tường của Đinh Vũ Hề, Dương Siêu Việt đã lên sóng những tập phim đầu tiên và nhận về nhiều lời khen ngợi của khán giả. Diễn xuất của Đinh Vũ Hề nhận nhiều lời khen ngợi, đặc biệt trong phân cảnh đám cưới. 

Tuy nhiên, diễn xuất của Dương Siêu Việt trong Bảy Kiếp May Mắn trở thành tâm điểm chú ý của khán giả, và một lần nữa "mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc" một thời lại gây thất vọng nặng nề.

Dương Siêu Việt tiếp tục gây tranh cãi khi đóng cảnh bi thương cùng Đinh Vũ Hề - Ảnh 1

Trong cảnh Sơ Không đi giành lại Tường Vân trong ngày đại hôn giữa cô và Tam hoàng tử, tình tiết bi thương đã xảy ra khi đám cưới trở thành chiến trường. Trong khi đang cùng nhau chạy trốn, Tường Vân đã chạy ra đỡ cho Sơ Không một mũi tên chí mạng. Thế nhưng lúc này, diễn xuất của Dương Siêu Việt khiến người xem vô cùng hoang mang. Nhận phải mũi tên tước đi mạng sống của mình nhưng Dương Siêu Việt diễn vô cùng đơ, gương mặt không biết đang khóc hay đang cười.

Dương Siêu Việt tiếp tục gây tranh cãi khi đóng cảnh bi thương cùng Đinh Vũ Hề - Ảnh 2Dương Siêu Việt tiếp tục gây tranh cãi khi đóng cảnh bi thương cùng Đinh Vũ Hề - Ảnh 3

 

Ngoài ra sau đó, cô còn có thời gian nhả thoại dài dòng, thế nhưng biểu cảm và lời nói khá máy móc, thiếu cảm xúc. Cảnh phim vốn được mong chờ vì nhiều cảm xúc và đau lòng lại trở nên đáng thất vọng. Dương Siêu Việt khóc không thấy đau lòng, chỉ thấy bộ dạng gắng gượng diễn nên thành ra thiếu đi sự tự nhiên. Một số người xem còn so sánh với Dương Tử ở Trường Tương Tư, rõ ràng là "một trời một vực" về trình độ diễn xuất.

Dương Siêu Việt tiếp tục gây tranh cãi khi đóng cảnh bi thương cùng Đinh Vũ Hề - Ảnh 4

"Bảy Kiếp May Mắn" kể về 7 lần lịch kiếp của Thần quân Sơ Không (Đinh Vũ Hề) và tiên nữ Tường Vân (Dương Siêu Việt) tại nhân gian. Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giải Cửu Lộ Phi Hương, kể về hai vị thần tiên trên trời vì làm rối tơ hồng của Nguyệt lão mà bị Ngọc Hoàng trách phạt cùng nhau chịu bảy kiếp nhân duyên (tình kiếp) ở chốn nhân gian. Bảy kiếp bị mắc vào nhau, cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố, liệu sau bảy kiếp duyên phận đến cuối cùng hai người có thể nở hoa kết quả hay không?

Dương Siêu Việt 'gây bão' với loạt tạo hình cổ trang, liệu nhan sắc có lấn át được kĩ năng diễn xuất?

Dương Siêu Việt 'gây bão' với loạt tạo hình cổ trang, liệu nhan sắc có lấn át được kĩ năng diễn xuất?

Sau thất bại của Trọng Tử, Dương Siêu Việt sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với vai nữ chính trong Bảy Kiếp May Mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Siêu Việt Đinh Vũ Hề sao hoa ngữ sao châu á Bảy Kiếp May Mắn

TIN LIÊN QUAN

Dương Siêu Việt 'gây bão' với loạt tạo hình cổ trang, liệu nhan sắc có lấn át được kĩ năng diễn xuất?

Dương Siêu Việt 'gây bão' với loạt tạo hình cổ trang, liệu nhan sắc có lấn át được kĩ năng diễn xuất?

Dương Siêu Việt nhận chỉ trích khi phải 'ghép cả nước mắt' trong cảnh khóc

Dương Siêu Việt nhận chỉ trích khi phải 'ghép cả nước mắt' trong cảnh khóc

Đạt thành tích 'khủng' sau ngày đầu lên sóng, Bảy Kiếp Cát Tường của Dương Siêu Việt thăng hạng bất ngờ

Đạt thành tích 'khủng' sau ngày đầu lên sóng, Bảy Kiếp Cát Tường của Dương Siêu Việt thăng hạng bất ngờ

Dương Siêu Việt vừa trở lại đã bị một mỹ nhân 'chiêu trò' cản đường

Dương Siêu Việt vừa trở lại đã bị một mỹ nhân 'chiêu trò' cản đường

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc sẽ 'nối sóng' Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt?

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc sẽ 'nối sóng' Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt?

Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề chính thức thoát 'kiếp nạn', chốt lịch lên sóng trong tháng 8 này

Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề chính thức thoát 'kiếp nạn', chốt lịch lên sóng trong tháng 8 này

TIN MỚI NHẤT

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 3 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 5 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần