Dương Siêu Việt 'gây bão' với loạt tạo hình cổ trang, liệu nhan sắc có lấn át được kĩ năng diễn xuất?

Sao quốc tế 10/08/2023 12:48

Sau thất bại của Trọng Tử, Dương Siêu Việt sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với vai nữ chính trong Bảy Kiếp May Mắn.

Tuy phim Bảy Kiếp May Mắn chưa lên sóng, thế nhưng loạt tạo hình của Dương Siêu Việt đã nhanh chóng gây sốt màn ảnh nhỏ. Được tạo hình bởi Hằng Tinh Dẫn Lực, cô “em gái” Triệu Lệ Dĩnh như hóa thân thành tiểu tiên nữ đa sắc, xinh đẹp và cực kỳ đáng yêu.

 

Không khó để nhận ra trong Bảy Kiếp May Mắn, Dương Siêu Việt có rất nhiều tạo hình bắt mắt. Ở mỗi kiếp, nhân vật nữ chính sẽ có trang phục, tính cách khác nhau. Dù diễn xuất vẫn khiến nhiều người lo lắng, thế nhưng nhan sắc của Dương Siêu Việt ở Bảy Kiếp May Mắn lại khiến công chúng yên tâm. 

Dương Siêu Việt 'gây bão' với loạt tạo hình cổ trang, liệu nhan sắc có lấn át được kĩ năng diễn xuất? - Ảnh 1Dương Siêu Việt 'gây bão' với loạt tạo hình cổ trang, liệu nhan sắc có lấn át được kĩ năng diễn xuất? - Ảnh 2Dương Siêu Việt 'gây bão' với loạt tạo hình cổ trang, liệu nhan sắc có lấn át được kĩ năng diễn xuất? - Ảnh 3Dương Siêu Việt 'gây bão' với loạt tạo hình cổ trang, liệu nhan sắc có lấn át được kĩ năng diễn xuất? - Ảnh 4Dương Siêu Việt 'gây bão' với loạt tạo hình cổ trang, liệu nhan sắc có lấn át được kĩ năng diễn xuất? - Ảnh 5

Bảy Kiếp May Mắn được chuyển thể từ tiểu thuyết "Một giờ manh động, bảy kiếp xui xẻo", xoay quanh câu chuyện kể về hai vị thần tiên trên trời vì làm rối tơ hồng của Nguyệt lão mà bị Ngọc Hoàng trách phạt cùng nhau chịu 7 kiếp nhân duyên ở chốn nhân gian.

Vân Tường (Dương Siêu Việt) là tì nữ trông coi tơ hồng nhân duyên trong phủ Nguyệt Lão còn Sơ Không (Đinh Vũ Hề) là tiên quân cai quản tháng đầu tiên của năm. Hai người vừa gặp mặt đã nhận mặt kẻ thù không đội trời chung, cãi lộn đến mức mớ tơ hồng đã rối nay còn rối tung. Cả hai bị Nguyệt lão phạt lịch kiếp xuống trần, trải qua đủ 7 lần tình kiếp mới được trở về tiên giới. Và những câu chuyện thú vị bắt đầu xảy ra từ đây.

Dương Siêu Việt 'gây bão' với loạt tạo hình cổ trang, liệu nhan sắc có lấn át được kĩ năng diễn xuất? - Ảnh 6

 

Nếu thành công với Bảy Kiếp May Mắn, Dương Siêu Việt sẽ nâng cao địa vị của mình trong lứa tiểu hoa 95. Hiện tại khán giả đang vô cùng mong đợi Bảy Kiếp May Mắn sớm gia nhập đường đua phim ảnh tháng 8. Tuy nhiên, phim mới của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề sẽ phải đối đầu trực diện với Trường Tương Tư và Liên Hoa Lâu.

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Sau những đồn đoán, bộ phim "Bảy Kiếp May Mắn" do Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề đóng chính đã công bố lịch phát sóng chính thức.

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