Dương Siêu Việt nhận chỉ trích khi phải 'ghép cả nước mắt' trong cảnh khóc

Sao quốc tế 09/08/2023 14:55

Sau những đồn đoán, bộ phim "Bảy Kiếp May Mắn" do Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề đóng chính đã công bố lịch phát sóng chính thức.

Mới đây, nhà sản xuất bộ phim "Bảy Kiếp May Mắn" đã công bố lịch phát sóng vào ngày 10/8. Phim thuộc thể loại cổ trang, hài hước, tình cảm. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giải Cửu Lộ Phi Hương, kể về hai vị thần tiên trên trời vì làm rối tơ hồng của Nguyệt lão mà bị Ngọc Hoàng trách phạt cùng nhau chịu bảy kiếp nhân duyên (tình kiếp) ở chốn nhân gian. 

Bộ phim có sự tham gia của hai diễn viên trẻ là Đinh Vũ HềDương Siêu Việt. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, phim gồm 36 tập và sẽ được phát sóng trên nền tảng trực tuyến.

Dương Siêu Việt nhận chỉ trích khi phải 'ghép cả nước mắt' trong cảnh khóc - Ảnh 1Dương Siêu Việt nhận chỉ trích khi phải 'ghép cả nước mắt' trong cảnh khóc - Ảnh 2

Tại thời điểm dự án mới được công bố, phim đã phá mốc 1 triệu lượt đặt xem trước. Con số này hiện đang không ngừng tăng nhanh, cho thấy sự chờ đợi của công chúng với bộ phim này. Một phần nguyên nhân của sự chờ đón này là bởi nguyên tác truyện vốn đã rất nổi tiếng tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, hai gương mặt nam - nữ chính cũng được kỳ vọng tạo nên sự bứt phá cho dự án.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về tạo hình thì không ít khán giả lại tỏ ra lo ngại trước diễn xuất của nữ chính Dương Siêu Việt. Dù ở trailer chính thức thì chưa đánh giá được nhiều nhưng vì Dương Siêu Việt vốn nổi tiếng là "có sắc không tài" nên khán giả vẫn không dám kỳ vọng.

Dương Siêu Việt nhận chỉ trích khi phải 'ghép cả nước mắt' trong cảnh khóc - Ảnh 3

Mới đây, các blogger Trung Quốc còn tinh mắt soi ra ở một cảnh khóc, Dương Siêu Việt dường như không thể rơi nước mắt, kết quả ekip làm phim phải sử dụng tới cả... kỹ xảo điện ảnh. Một giọt nước mắt giả nhờ vậy mà đã ra đời, trông vô cùng hài hước bởi kỹ xảo không chân thật. Đã vậy khi soi kỹ, giọt nước mắt giả này còn không được chảy ra từ mắt của mỹ nhân họ Dương.

 

Nhà sản xuất phim Bảy Kiếp May Mắn vì vậy cũng liên tục bị réo tên bởi chẳng hiểu sao lúc ở phim trường lại không tìm cách xử lý để Dương Siêu Việt "có nước mắt".

Dương Siêu Việt nhận chỉ trích khi phải 'ghép cả nước mắt' trong cảnh khóc - Ảnh 4

 

Dương Siêu Việt vốn là một idol đá sân sang diễn xuất. Cô nổi tiếng nhờ nhan sắc xinh đẹp, có thể cân được cả tạo hình cổ trang lẫn hiện đại. Thế nhưng như bông hoa có đỏ mà chẳng có thơm, chỉ sau một vài dự án, danh tiếng của cô tụt dốc bởi diễn xuất bị xếp vào hàng thảm họa.

Dương Siêu Việt vừa trở lại đã bị một mỹ nhân 'chiêu trò' cản đường

Dương Siêu Việt vừa trở lại đã bị một mỹ nhân 'chiêu trò' cản đường

Tiểu hoa này có không ít “chiêu trò” để thu hút sự chú ý, không ngại việc va chạm với những nghệ sĩ khác.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Siêu Việt Đinh Vũ Hề Bảy Kiếp May Mắn sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Dương Siêu Việt vừa trở lại đã bị một mỹ nhân 'chiêu trò' cản đường

Dương Siêu Việt vừa trở lại đã bị một mỹ nhân 'chiêu trò' cản đường

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc sẽ 'nối sóng' Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt?

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc sẽ 'nối sóng' Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt?

Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề chính thức thoát 'kiếp nạn', chốt lịch lên sóng trong tháng 8 này

Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề chính thức thoát 'kiếp nạn', chốt lịch lên sóng trong tháng 8 này

Dương Siêu Việt được đoàn phim Bảy Kiếp May Mắn ưu ái làm một điều trước thềm phim sắp lên sóng?

Dương Siêu Việt được đoàn phim Bảy Kiếp May Mắn ưu ái làm một điều trước thềm phim sắp lên sóng?

Phim mới của Dương Siêu Việt vừa lên sóng, dự kiến 'soán ngôi' Trường Tương Tư của Dương Tử

Phim mới của Dương Siêu Việt vừa lên sóng, dự kiến 'soán ngôi' Trường Tương Tư của Dương Tử

Vương Nhất Bác bị mỉa mai 'mù chữ' khi phát ngôn về trách nhiệm của diễn viên

Vương Nhất Bác bị mỉa mai 'mù chữ' khi phát ngôn về trách nhiệm của diễn viên

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 56 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 1 giờ 56 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn