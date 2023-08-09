Dương Siêu Việt nhận chỉ trích khi phải 'ghép cả nước mắt' trong cảnh khóc

Bộ phim có sự tham gia của hai diễn viên trẻ là Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt . Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, phim gồm 36 tập và sẽ được phát sóng trên nền tảng trực tuyến.

Mới đây, nhà sản xuất bộ phim " Bảy Kiếp May Mắn " đã công bố lịch phát sóng vào ngày 10/8. Phim thuộc thể loại cổ trang, hài hước, tình cảm. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giải Cửu Lộ Phi Hương, kể về hai vị thần tiên trên trời vì làm rối tơ hồng của Nguyệt lão mà bị Ngọc Hoàng trách phạt cùng nhau chịu bảy kiếp nhân duyên (tình kiếp) ở chốn nhân gian.

Tại thời điểm dự án mới được công bố, phim đã phá mốc 1 triệu lượt đặt xem trước. Con số này hiện đang không ngừng tăng nhanh, cho thấy sự chờ đợi của công chúng với bộ phim này. Một phần nguyên nhân của sự chờ đón này là bởi nguyên tác truyện vốn đã rất nổi tiếng tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, hai gương mặt nam - nữ chính cũng được kỳ vọng tạo nên sự bứt phá cho dự án.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về tạo hình thì không ít khán giả lại tỏ ra lo ngại trước diễn xuất của nữ chính Dương Siêu Việt. Dù ở trailer chính thức thì chưa đánh giá được nhiều nhưng vì Dương Siêu Việt vốn nổi tiếng là "có sắc không tài" nên khán giả vẫn không dám kỳ vọng.

Mới đây, các blogger Trung Quốc còn tinh mắt soi ra ở một cảnh khóc, Dương Siêu Việt dường như không thể rơi nước mắt, kết quả ekip làm phim phải sử dụng tới cả... kỹ xảo điện ảnh. Một giọt nước mắt giả nhờ vậy mà đã ra đời, trông vô cùng hài hước bởi kỹ xảo không chân thật. Đã vậy khi soi kỹ, giọt nước mắt giả này còn không được chảy ra từ mắt của mỹ nhân họ Dương.

Nhà sản xuất phim Bảy Kiếp May Mắn vì vậy cũng liên tục bị réo tên bởi chẳng hiểu sao lúc ở phim trường lại không tìm cách xử lý để Dương Siêu Việt "có nước mắt".

Dương Siêu Việt vốn là một idol đá sân sang diễn xuất. Cô nổi tiếng nhờ nhan sắc xinh đẹp, có thể cân được cả tạo hình cổ trang lẫn hiện đại. Thế nhưng như bông hoa có đỏ mà chẳng có thơm, chỉ sau một vài dự án, danh tiếng của cô tụt dốc bởi diễn xuất bị xếp vào hàng thảm họa.