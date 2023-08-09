Vương Nhất Bác bị mỉa mai 'mù chữ' khi phát ngôn về trách nhiệm của diễn viên

Sao quốc tế 09/08/2023 14:28

“Nhiệt Liệt" đang là một trong những phim điện ảnh Trung Quốc gây chú ý khi có sự tham gia của nam diễn viên đông fan Vương Nhất Bác trong vai chính, cùng tài tử Hoàng Bột.

“Nhiệt Liệt" đang là một trong những phim điện ảnh Trung Quốc gây chú ý, hiện đã đạt doanh thu phòng vé hơn 750 triệu Nhân dân tệ sau 13 ngày ra rạp.

Mới đây, Vương Nhất Bác cùng các diễn viên và đoàn phim có buổi họp báo quảng bá phim ở Thái Lan. Trong họp báo, Vương Nhất Bác chia sẻ: “Hiện tại, tôi không đóng nhiều phim, nhưng tôi đều rất thích thú quá trình quay của mỗi bộ phim. Mỗi bộ phim đều rất vui và đều học được nhiều điều, trong đó có cả mùa hạ khi quay Nhiệt Liệt. Vì vậy, với tư cách là một diễn viên, tôi nghĩ tôi chỉ cần thích thú, chăm chỉ hoàn thành nó. Sau này bộ phim có như thế nào cũng không liên quan đến tôi, bởi vì tôi đã làm tốt công việc của một người diễn viên”.

 

Vương Nhất Bác bị mỉa mai 'mù chữ' khi phát ngôn về trách nhiệm của diễn viên - Ảnh 1

Ngay sau đó, những chia sẻ của Vương Nhất Bác gây tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng nam diễn viên thể hiện sự thiếu trách nhiệm với tác phẩm của chính mình.

Mặt khác, Vương Nhất Bác vẫn là gương mặt còn gây tranh cãi về diễn xuất, thường xuyên bị chê diễn đơ, biểu cảm kém, nên việc chăm chỉ hoàn thành quay phim cũng chưa thể đảm bảo tác phẩm đó có tốt hay không.

Vương Nhất Bác bị mỉa mai 'mù chữ' khi phát ngôn về trách nhiệm của diễn viên - Ảnh 2

Trước đó, hồi tháng 7, tại một họp báo, phát ngôn của Vương Nhất Bác cũng gây phản ứng trái chiều. Trong khi chủ đề bộ phim “Nhiệt Liệt" là kiên định, không từ bỏ ước mơ cho dù có gặp khó khăn, thì Vương Nhất Bác lại chia sẻ: “Breaking (một thể loại nhảy) đối với tôi vừa quen vừa lạ, khi mới tiếp xúc với street dance (nhảy đường phố) tôi đã học breaking, nhưng sau đó tôi từ bỏ vì khó quá, với cũng bị thương nhiều”.

Chưa dừng ở đó, nam diễn viên tiếp tục nói: “Tôi thấy động tác rất ngầu, nhưng do tuổi nhỏ, bị va đập nhiều, tôi cảm thấy khó quá nên đã chọn kiểu vũ đạo khác”.

Vương Nhất Bác, Triệu Lộ Tư, Lưu Hạo Tồn là những diễn viên trẻ từng bị đài truyền hình trung ương CCTV của Trung Quốc phê bình vì thiếu năng lực, phẩm chất nghề nghiệp. CCTV gọi họ những là diễn viên “mù chữ", thiếu kiến thức căn bản, trình độ học vấn thấp và ứng xử trước truyền thông hạn chế.

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