Màu da khác lạ của Vương Nhất Bác trong buổi công chiếu sớm phim điện ảnh Nhiệt Liệt khiến dân tình 'dở khóc dở cười'

Sao quốc tế 20/07/2023 13:06

Mới đây, Vương Nhất Bác đã gây chú ý vì màu da khác lạ của anh chàng trong buổi công chiếu sớm của phim điện ảnh Nhiệt Liệt tại Bắc Kinh.

Mới đây, đoàn phim Nhiệt Liệt đã tổ chức Buổi công chiếu sớm tại Bắc Kinh. Được biết, buổi ra rạp chính thức vào ngày 28/7 tới. Đáng chú ý, đạo diễn phim đã chia sẻ: “Thời tiết Bắc Kinh trở nên nóng hơn khi bộ phim Nhiệt Liệt sắp ra mắt, nếu bạn không tin, hãy nhìn vào cánh tay của Vương Nhất Bác”.

Màu da khác lạ của Vương Nhất Bác trong buổi công chiếu sớm phim điện ảnh Nhiệt Liệt khiến dân tình 'dở khóc dở cười' - Ảnh 1Màu da khác lạ của Vương Nhất Bác trong buổi công chiếu sớm phim điện ảnh Nhiệt Liệt khiến dân tình 'dở khóc dở cười' - Ảnh 2

Ngay lập tức, chính chủ Vương Nhất Bác đã 3 lần kéo tay áo làm lộ ra 2 vùng da khác biệt cả 10 tone màu. Không những vậy, anh chàng đã thể hiện vẻ mặt đầy tự hào đối với làn da cháy nắng của mình. Nhiều khán giả không khỏi dở khóc dở cười cho rằng vốn dĩ anh chàng sở hữu làn da trắng thư sinh, nếu có sạm màu hơn thì trông menly và rắn rỏi hơn chứ không làm giảm bớt nhan sắc của anh chàng.

Màu da khác lạ của Vương Nhất Bác trong buổi công chiếu sớm phim điện ảnh Nhiệt Liệt khiến dân tình 'dở khóc dở cười' - Ảnh 3Màu da khác lạ của Vương Nhất Bác trong buổi công chiếu sớm phim điện ảnh Nhiệt Liệt khiến dân tình 'dở khóc dở cười' - Ảnh 4

Được biết, đây là dự án điện ảnh thứ 3 của Vương Nhất Bác lên sóng trong năm nay. Nhiều khán giả cho rằng một nam diễn viên trẻ như anh chàng thực sự may mắn khi có được cơ hội hợp tác, học hỏi với những tên tuổi kì cựu trong làng phim ảnh. Với dự án lần này, Vương Nhất Bác có thể ‘chung mâm’ với 'ông hoàng phòng vé' Hoàng Bột và được kỳ vọng sẽ có bước chuyển biến lớn trong sự nghiệp của anh chàng.

Màu da khác lạ của Vương Nhất Bác trong buổi công chiếu sớm phim điện ảnh Nhiệt Liệt khiến dân tình 'dở khóc dở cười' - Ảnh 5

Nhiệt Liệt có nội dung xoay quanh chủ đề Street Dance, một thế mạnh của Vương Nhất Bác. Nội dung xoay quanh câu chuyện của nam chính Trần Thước (Vương Nhất Bác) – chàng trai trẻ dù gặp phải hoàn cảnh khốn cùng nhưng vẫn một lòng kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Trong quá trình đó anh may mắn gặp được Đinh Lôi (Hoàng Bột) – một huấn luyện viên dạy nhảy. Từ đó, cặp đôi cùng nhau đối diện với vô vàn khó khăn thử thách, lật ngược tình thế và đánh bại những khốn khó của cuộc đời.

Màu da khác lạ của Vương Nhất Bác trong buổi công chiếu sớm phim điện ảnh Nhiệt Liệt khiến dân tình 'dở khóc dở cười' - Ảnh 6

Được biết, đoàn phim cũng tung ra trailer hé lộ màn ‘ke đầu’ đỉnh cao của Vương Nhất Bác. Để thực hiện được điều này, anh chàng đã nỗ lựa không ngừng để luyện tập, bị ngã hơn chục lần nhưng vẫn một mực không bỏ cuộc, kiên trì từ mình thực hiện để có được cảnh quay tốt nhất.

Màu da khác lạ của Vương Nhất Bác trong buổi công chiếu sớm phim điện ảnh Nhiệt Liệt khiến dân tình 'dở khóc dở cười' - Ảnh 7

Dù phân đoạn trên chỉ xuất hiện vài giây, song nó đã phản ánh sự kính nghiệp cũng như chuyên tâm của sao nam Trần Tình Lệnh đối với tác phẩm của mình, hứa hẹn mang đến cho khán giả một Trần Thước gần gũi, bình dị và tràn đầy nhiệt huyết.

 

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Mới đây, Vương Nhất Bác đã lập kỷ lục mới trước thềm phim điện ảnh Nhiệt Liệt ra rạp. Theo đó, đoạn video cảnh khóc của anh chàng đã nhận về thành tích khủng.

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