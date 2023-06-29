Mới đây, trước thềm chính thức ra rạp vào ngày 28/7, dự án điện ảnh Nhiệt Liệt do Hoàng Bột và Vương Nhất Bác đóng chính đã tung poster mới để đếm ngược 30 ngày còn lại. Thông tin này khiến nhiều khán giả háo hức mong chờ.

Được biết, đây là dự án điện ảnh thứ 3 của Vương Nhất Bác lên sóng trong năm nay. Nhiều khán giả cho rằng một nam diễn viên trẻ như anh chàng thực sự may mắn khi có được cơ hội hợp tác, học hỏi với những tên tuổi kì cựu trong làng phim ảnh. Với dự án lần này, Vương Nhất Bác có thể “chung mâm” với “ông hoàng phòng vé” Hoàng Bột và được kỳ vọng sẽ có bước chuyển biến lớn trong sự nghiệp của anh chàng.

Nhiệt Liệt có nội dung xoay quanh chủ đề Street Dance, một thế mạnh của Vương Nhất Bác. Nội dung xoay quanh câu chuyện của nam chính Trần Thước (Vương Nhất Bác) – chàng trai trẻ dù gặp phải hoàn cảnh khốn cùng nhưng vẫn một lòng kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Trong quá trình đó anh may mắn gặp được Đinh Lôi (Hoàng Bột) – một huấn luyện viên dạy nhảy. Từ đó, cặp đôi cùng nhau đối diện với vô vàn khó khăn thử thách, lật ngược tình thế và đánh bại những khốn khó của cuộc đời.

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh luyện tập của Vương Nhất Bác cho dự án Nhiệt Liệt. Theo đoạn video, Vương Nhất Bác đang tập trung luyện tập cho phân cảnh đòi hỏi động tác Headspin (ke đầu xuống sàn nhà). Nam diễn viên được trang bị đồ bảo hộ chắc chắn và thực hiện động tác tương đối thuần thục. Dù nhiều lần thất bại và bị ngã, Vương Nhất Bác vẫn giữ được sự bình tĩnh và trấn an với đạo diễn phim rằng: ''Không sao, em không sao".

Thời điểm khi đoạn video được tung ra, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng nhận được sự khen ngợi của khán giả vì tinh thần làm việc chuyên nghiệp và tài năng toàn diện của mình. Tuy sự chuyên nghiệp của Vương Nhất Bác khiến fan hết sức tự hào nhưng cũng có không ít khán giả bày tỏ sự đau lòng và lo lắng cho nam thần tượng.