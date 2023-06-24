Sở thích ăn uống 'nặng đô' của Vương Nhất Bác khiến dân tình không đỡ nổi

Sao quốc tế 24/06/2023 19:04

Sở hữu ngoại hình điển trai và tài năng diễn xuất nhưng Vương Nhất Bác lại có một sở thích 'khó đỡ' liên quan đến chuyện ăn uống.

Vương Nhất Bác là một trong những nam thần thuộc hàng đỉnh lưu của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Sở hữu ngoại hình điển trai và tài năng diễn xuất nhưng anh chàng lại có một sở thích khó đỡ liên quan đến chuyện ăn uống.

Sở thích ăn uống 'nặng đô' của Vương Nhất Bác khiến dân tình không đỡ nổi - Ảnh 1

Theo đó, trong chương trình Street Dance mùa 4, Vương Nhất Bác đã tiết lộ anh chàng có thói quen ăn uống kì lạ là thích những món ăn có mùi ‘nặng đô’, đặc biệt là rau mùi. Ngoài sở thích ăn các món rau mùi còn có đậu hủ thúi, sầu riêng, hành tỏi,…

Sở thích ăn uống 'nặng đô' của Vương Nhất Bác khiến dân tình không đỡ nổi - Ảnh 2

Đáng chú ý, cũng tại chương trình này, khi thấy Jackson lấy hết rau mùi trong bữa ăn, biểu cảm thất vọng và tiếc nuối của Vương Nhất Bác từng ‘gây bão’ mạng xã hội ở thời điểm đó. Thậm chí, ekip chương trình còn rất ưu ái Vương Nhất Bác khi rau mùi của chương trình đã được đặt tên ‘rau mùi Bobo’.

Sở thích ăn uống 'nặng đô' của Vương Nhất Bác khiến dân tình không đỡ nổi - Ảnh 3

Sự việc lan truyền đến mức độ, sau này, fan của nam diễn viên đã dùng rau mùi thay cho light - stick để chào đón thần tượng. Thậm chí, món quà nổi tiếng nhất mà anh nhận được từ người hâm mộ cũng chính là bó rau mùi được bó lại cẩn thận và đẹp mắt khiến anh chàng không khỏi ngỡ ngàng đến ngơ ngác.

Sở thích ăn uống 'nặng đô' của Vương Nhất Bác khiến dân tình không đỡ nổi - Ảnh 4Sở thích ăn uống 'nặng đô' của Vương Nhất Bác khiến dân tình không đỡ nổi - Ảnh 5

Vì có niềm đam mê mãnh liệt với món rau mùi nên nhiều nhãn hàng do Vương Nhất Bác đại diện đã kết hợp rau mùi với các sản phẩm của mình. Gần đây nhất, nhãn hàng còn in hình rau mùi lên sản phẩm xe đua mới nhất của hãng để lấy lòng nam thần.

Sở thích ăn uống 'nặng đô' của Vương Nhất Bác khiến dân tình không đỡ nổi - Ảnh 6Sở thích ăn uống 'nặng đô' của Vương Nhất Bác khiến dân tình không đỡ nổi - Ảnh 7

Hành động này cho thấy Vương Nhất Bác rất được các nhãn hàng lớn coi trọng, trao cho anh những đặc quyền chưa từng có trước đó. Qua đó cũng có thể thấy được địa vị "không thể coi thường" của nam diễn viên họ Vương trong giới giải trí hiện nay.

 

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