Tiêu Chiến tuyên bố 'không quen biết' Vương Nhất Bác vì điều này

Sau Trần Tình Lệnh, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều có định hướng phát triển sự nghiệp riêng.

Trần Tình Lệnh từng là bộ phim cổ trang hot nhất năm 2019, đưa tên tuổi dàn diễn viên chính trở thành những ngôi sao được săn đón của Cbiz. Sau 4 năm, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đã có sự nghiệp thành công vượt bậc.

Tuy nhiên, cả hai diễn viên không còn chủ động đề cập tới đối phương trước giới báo chí, truyền thông nhưng cư dân mạng đều ngầm hiểu với nhau mối quan hệ giữa hai người vẫn vô cùng tốt đẹp.

Mới đây, khi một diễn viên nhí trong đoàn phim hỏi Tiêu Chiến rằng Vương Nhất Bác có phải bạn tốt của anh không, nam diễn viên Ngọc Cốt Dao đã vừa cười vừa nói: "Không quen". Động thái này của Tiêu Chiến khiến cả cõi mạng phải xôn xao.

Dựa vào sự hiểu biết của fan, Tiêu Chiến vốn là người cẩn trọng trong lời nói, cũng nắm rất rõ quy tắc giới giải trí. Sở dĩ ngôi sao sinh năm 1991 dám nói anh không quen biết Vương Nhất Bác, bởi anh hiểu rõ người bạn của mình sẽ không so đo, tính toán. Nếu đổi lại là diễn viên khác, anh chắc chắn sẽ không nói như vậy.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều xuất đạo với tư cách là idol, sau đó mới dần chuyển hướng sang phim ảnh. Vốn chỉ là diễn viên tay ngang nên kỹ thuật diễn không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế, điều đó có thể nhìn thấy rất rõ khi theo dõi Trần Tình Lệnh - siêu phẩm đam cải giúp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phi thăng lên hàng đỉnh lưu top đầu Hoa ngữ.

So với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giờ đây lại tập trung phát triển sự nghiệp ở mảng điện ảnh nhiều hơn. Hai dự án công chiếu trong năm nay của anh là Vô Danh và Trường Không Chi Vương đều được đón nhận nhiệt tình, doanh thu phòng vé khả quan.

Cách xử lí gây tranh cãi của đoàn phim 'Ngọc cốt dao' do Tiêu Chiến đóng chính như thế nào? Phim "Ngọc cốt dao" là một trong những tác phẩm được chú ý nhất hiện tại. Nguyên nhân vì màn ảnh Hoa ngữ không có tác phẩm tiên hiệp nào phát sóng cạnh tranh với phim của tài tử Tiêu Chiến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tieu-chien-tuyen-bo-khong-quen-biet-vuong-nhat-bac-vi-ieu-nay-603050.html