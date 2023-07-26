Mới đây văn phòng làm việc của Vương Nhất Bác đã bất ngờ đăng tải thông tin anh không thể tham gia kế hoạch quảng bá phim này vào ngày 26/7. "Xin chào mọi người! Vì Vương Nhất Bác không khỏe nên chúng tôi phải tạm thời điều chỉnh sắp xếp công việc. Điều đáng tiếc là anh ấy sẽ vắng mặt trong hoạt động quảng bá bộ phim Nhiệt liệt vào ngày 26/7. Chúng tôi rất xin lỗi người hâm mộ đã ủng hộ Vương Nhất Bác trong dự án này", đại diện phòng làm việc chia sẻ.

Vì bộ phim chính thức công chiếu vào ngày 28/7 nên hiện tại, đoàn làm phim đã tích cực thực hiện chiến dịch quảng bá cho dự án. Tuy nhiên theo như thông báo của văn phòng đại diện Vương Nhất Bác, nam diễn viên gặp vấn đề sức khỏe nên buộc lòng phải hủy lịch trình quảng bá cùng đoàn phim.

Phim điện ảnh Nhiệt Liệt do Vương Nhất Bác kết hợp cùng “ông hoàng phòng vé Trung Quốc” - Hoàng Bột. Tác phẩm xoay quanh chủ đề Street Dance - một thế mạnh của Vương Nhất Bác và ảnh đế Hoàng Bột, hứa hẹn đem nhiều bất ngờ đến cho khán giả.

Trong Nhiệt Liệt, Vương Nhất Bác sẽ vào vai Trần Thước - một người ở trong hoàn cảnh khốn cùng vẫn kiên trì với ước mơ của mình. Tình cờ anh gặp được Đinh Lôi (do Hoàng Bột thủ vai) - Bá Nhạc của cuộc đời mình. Đối diện với nhiều trở ngại và khó khăn, liệu họ có thể lật ngược tình thế và đánh bại những khó khăn của đời người?

Từng bị netizen mỉa mai "ông hoàng mặt đơ", nhiều khán giả đang rất kỳ vọng vào dự án phim lần này và mong chờ màn thể hiện của Vương Nhất Bác sẽ giúp anh vụt sáng.