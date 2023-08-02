Những ngày qua, dự án điện ảnh Nhiệt Liệt do Hoàng Bột và Vương Nhất Bác đóng chính đã chính thức ra rạp. Mới đây, dự án đã ẵm thành tích khủng khiến nhiều khán giả phấn khích.

Những ngày qua, dự án điện ảnh Nhiệt Liệt do Hoàng Bột và Vương Nhất Bác đóng chính đã chính thức ra rạp. Mới đây, theo số liệu thống kê thì dự án đã chính cán mốc 400 triệu doanh thu phòng vé sau 4 ngày lên rạp.

Nhiều fan hâm mộ của Vương Nhất Bác vô cùng phấn khích trước kết quả này. Được biết, đây là dự án điện ảnh thứ 3 của Vương Nhất Bác lên sóng trong năm nay. Nhiều khán giả cho rằng một nam diễn viên trẻ như anh chàng thực sự may mắn khi có được cơ hội hợp tác, học hỏi với những tên tuổi kì cựu trong làng phim ảnh. Với dự án lần này, Vương Nhất Bác có thể “chung mâm” với 'ông hoàng phòng vé' Hoàng Bột và được kỳ vọng sẽ có bước chuyển biến lớn trong sự nghiệp của anh chàng.

Trước đó, đoạn video cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong dự án này được nhá hàng trên nền tảng Douyin đã nhanh chóng nhận được 2 triệu tim của khán giả. Theo đó, nhân vật Trần Thước của Vương Nhất Bác bất ngờ ngờ khi nhìn thấy mẹ của mình xinh đẹp hát trên sân khấu đã khóc nức nở. Nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi cho diễn xuất của anh chàng.

Nhiệt Liệt có nội dung xoay quanh chủ đề Street Dance, một thế mạnh của Vương Nhất Bác. Nội dung xoay quanh câu chuyện của nam chính Trần Thước (Vương Nhất Bác) – chàng trai trẻ dù gặp phải hoàn cảnh khốn cùng nhưng vẫn một lòng kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Trong quá trình đó anh may mắn gặp được Đinh Lôi (Hoàng Bột) – một huấn luyện viên dạy nhảy. Từ đó, cặp đôi cùng nhau đối diện với vô vàn khó khăn thử thách, lật ngược tình thế và đánh bại những khốn khó của cuộc đời.

Màu da khác lạ của Vương Nhất Bác trong buổi công chiếu sớm phim điện ảnh Nhiệt Liệt khiến dân tình 'dở khóc dở cười' Mới đây, Vương Nhất Bác đã gây chú ý vì màu da khác lạ của anh chàng trong buổi công chiếu sớm của phim điện ảnh Nhiệt Liệt tại Bắc Kinh.

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