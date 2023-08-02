Nhiệt Liệt của Vương Nhất Bác và Hoàng Bột ẵm thành tích khủng chỉ sau vài ngày ra rạp

Sao quốc tế 02/08/2023 15:05

Những ngày qua, dự án điện ảnh Nhiệt Liệt do Hoàng Bột và Vương Nhất Bác đóng chính đã chính thức ra rạp. Mới đây, dự án đã ẵm thành tích khủng khiến nhiều khán giả phấn khích.

Những ngày qua, dự án điện ảnh Nhiệt Liệt do Hoàng BộtVương Nhất Bác đóng chính đã chính thức ra rạp. Mới đây, theo số liệu thống kê thì dự án đã chính cán mốc 400 triệu doanh thu phòng vé sau 4 ngày lên rạp.

Nhiệt Liệt của Vương Nhất Bác và Hoàng Bột ẵm thành tích khủng chỉ sau vài ngày ra rạp - Ảnh 1

Nhiều fan hâm mộ của Vương Nhất Bác vô cùng phấn khích trước kết quả này. Được biết, đây là dự án điện ảnh thứ 3 của Vương Nhất Bác lên sóng trong năm nay. Nhiều khán giả cho rằng một nam diễn viên trẻ như anh chàng thực sự may mắn khi có được cơ hội hợp tác, học hỏi với những tên tuổi kì cựu trong làng phim ảnh. Với dự án lần này, Vương Nhất Bác có thể “chung mâm” với 'ông hoàng phòng vé' Hoàng Bột và được kỳ vọng sẽ có bước chuyển biến lớn trong sự nghiệp của anh chàng.

Nhiệt Liệt của Vương Nhất Bác và Hoàng Bột ẵm thành tích khủng chỉ sau vài ngày ra rạp - Ảnh 2

Trước đó, đoạn video cảnh khóc của Vương Nhất Bác trong dự án này được nhá hàng trên nền tảng Douyin đã nhanh chóng nhận được 2 triệu tim của khán giả. Theo đó, nhân vật Trần Thước của Vương Nhất Bác bất ngờ ngờ khi nhìn thấy mẹ của mình xinh đẹp hát trên sân khấu đã khóc nức nở. Nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi cho diễn xuất của anh chàng.

Nhiệt Liệt của Vương Nhất Bác và Hoàng Bột ẵm thành tích khủng chỉ sau vài ngày ra rạp - Ảnh 3

Nhiệt Liệt có nội dung xoay quanh chủ đề Street Dance, một thế mạnh của Vương Nhất Bác. Nội dung xoay quanh câu chuyện của nam chính Trần Thước (Vương Nhất Bác) – chàng trai trẻ dù gặp phải hoàn cảnh khốn cùng nhưng vẫn một lòng kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Trong quá trình đó anh may mắn gặp được Đinh Lôi (Hoàng Bột) – một huấn luyện viên dạy nhảy. Từ đó, cặp đôi cùng nhau đối diện với vô vàn khó khăn thử thách, lật ngược tình thế và đánh bại những khốn khó của cuộc đời.

Màu da khác lạ của Vương Nhất Bác trong buổi công chiếu sớm phim điện ảnh Nhiệt Liệt khiến dân tình 'dở khóc dở cười'

Màu da khác lạ của Vương Nhất Bác trong buổi công chiếu sớm phim điện ảnh Nhiệt Liệt khiến dân tình 'dở khóc dở cười'

Mới đây, Vương Nhất Bác đã gây chú ý vì màu da khác lạ của anh chàng trong buổi công chiếu sớm của phim điện ảnh Nhiệt Liệt tại Bắc Kinh.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Nhất Bác Hoàng Bột Nhiệt Liệt sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Màu da khác lạ của Vương Nhất Bác trong buổi công chiếu sớm phim điện ảnh Nhiệt Liệt khiến dân tình 'dở khóc dở cười'

Màu da khác lạ của Vương Nhất Bác trong buổi công chiếu sớm phim điện ảnh Nhiệt Liệt khiến dân tình 'dở khóc dở cười'

Trước thềm Nhiệt Liệt lên sóng, Vương Nhất Bác nhận thành tích khủng nhờ vào cảnh khóc

Trước thềm Nhiệt Liệt lên sóng, Vương Nhất Bác nhận thành tích khủng nhờ vào cảnh khóc

Nhiệt Liệt của Vương Nhất Bác và 'ông hoàng phòng vé' Hoàng Bột tung poster 30 ngày đếm ngược trước thềm lên sóng

Nhiệt Liệt của Vương Nhất Bác và 'ông hoàng phòng vé' Hoàng Bột tung poster 30 ngày đếm ngược trước thềm lên sóng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị bắt gặp hẹn hò đi ăn lẩu vào kỷ niệm 4 năm phát sóng Trần Tình Lệnh, sự thật thế nào?

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị bắt gặp hẹn hò đi ăn lẩu vào kỷ niệm 4 năm phát sóng Trần Tình Lệnh, sự thật thế nào?

Sở thích ăn uống 'nặng đô' của Vương Nhất Bác khiến dân tình không đỡ nổi

Sở thích ăn uống 'nặng đô' của Vương Nhất Bác khiến dân tình không đỡ nổi

Trần Tình Lệnh bất ngờ lên hot search vì một lý do liên quan đến Vương Nhất Bác

Trần Tình Lệnh bất ngờ lên hot search vì một lý do liên quan đến Vương Nhất Bác

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 49 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn