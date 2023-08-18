Hé lộ danh tính người đặc biệt đứng sau thành công của 'Trường Tương Tư' ngoài Dương Tử

Sao quốc tế 18/08/2023 16:36

Phần đầu tiên của siêu phẩm cổ trang Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính đã chính thức khép lại với nhiều tình tiết còn bỏ ngỏ.

Bộ phim "Trường Tương Tư" phần 1 không chỉ có sự góp mặt của dàn sao nổi tiếng như Dương Tử, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ, Trường Tương Tư còn thành công do có sự chỉ đạo đạo diễn từ một nhân tài trẻ. 

Dương Hoan chính là người đứng đằng sau thành công của những thước phim Trường Tương Tư. Cô đảm nhận vai trò đạo diễn chính của phim Trường Tương Tư. Theo đó, nữ đạo diễn tốt nghiệp bằng Cử nhân của Đại học Chung Ang, Hàn Quốc. Mặc dù còn khá trẻ, lại không có nhiều kinh nghiệm đạo diễn phim cổ trang nhưng Dương Hoan đã gây bất ngờ khi được tin tưởng giao cho trọng trách chỉ đạo một bộ phim cấp S. 

Hé lộ danh tính người đặc biệt đứng sau thành công của 'Trường Tương Tư' ngoài Dương Tử - Ảnh 1

Tuy được đánh giá cao nhưng nhiều góc quay của Dương Hoan trong Trường Tương Tư bị đánh giá là còn nhiều "góc chết". Đặc biệt trong những cảnh quay đòi hỏi diễn biến tâm lý cao như cảnh đau khổ hay hấp hối, Dương Hoan thường xuyên lựa chọn góc máy từ xa hoặc từ trên cao xuống khiến biểu cảm của nhân vật bị nhạt nhòa. 

Đặc biệt, trong phân cảnh cô nàng Tiểu Yêu bị kẻ thù của cha hãm hại ở vườn mai, góc quay từ xa khiến gương mặt của Dương Tử bị nhạt nhòa, che khuất. Từ đó, cư dân mạng lại càng có cớ để chê bai lối diễn xuất của Dương Tử. Tuy nhiên, không thể phủ nhận công sức mà Dương Hoan đã đóng góp cho thành công của Dương Tử nói riêng và Trường Tương Tư nói chung. 

Hé lộ danh tính người đặc biệt đứng sau thành công của 'Trường Tương Tư' ngoài Dương Tử - Ảnh 2Hé lộ danh tính người đặc biệt đứng sau thành công của 'Trường Tương Tư' ngoài Dương Tử - Ảnh 3Hé lộ danh tính người đặc biệt đứng sau thành công của 'Trường Tương Tư' ngoài Dương Tử - Ảnh 4

Trường Tương Tư của Dương Tử vẫn đang là tác phẩm thu hút nhất màn ảnh Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại. Phim liên tục phá nhiều kỉ lục và đứng top ở nhiều bảng xếp hạng. Trong các bảng xếp hạng mới nhất, Trường tương tư hầu như đứng đầu trên bảng xếp hạng như bảng Datawin, Vlinkage...

Ở bảng xếp hạng nhân vật, hầu hết các thứ hạng cao đều thuộc về 4 nhân vật chính của phim như: Top 1 là Tiểu Yêu đạt 9.32 điểm, top 7 là Đồ Sơn Cảnh đạt 8.92 điểm, top 9 là Tương Liễu đạt 8.81 điểm, top 10 là Thương Huyền đạt 8.78 điểm. Ở bảng xếp hạng Maoyan, phim đạt top 1 với chỉ số 9803.38 điểm, lượt xem Vân Hợp cũng đạt top 1 với khoảng 80 triệu view. Những thành tích này cho thấy sức hút rất lớn của Trường Tương Tư.

Phần 2 của Trường Tương Tư có tổng 21 tập, tạm thời chưa có lịch lên sóng cụ thể. Tuy nhiên, cư dân mạng đặt kỳ vọng phần tiếp theo có thể sớm được phát sóng, bởi nếu không thành tích của bộ phim cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.

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