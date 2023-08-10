Về nhà ông bà ngoại tại thôn Tứ Hạ, xã Quang Trung chơi, gia đình bàng hoàng phát hiện con đuối nước ở dưới ao sau nhà.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chính quyền xã Quang Trung (Tứ Kỳ, Hải Dương), vào ngày 6/8, cháu bé sinh năm 2021, trú ở xã An Thanh, cùng huyện Tứ Kỳ về nhà ông bà ngoại tại thôn Tứ Hạ, xã Quang Trung chơi. Đến đầu giờ chiều cùng ngày thì gia đình phát hiện cháu ở dưới ao sau nhà.

Sau đó, gia đình đưa cháu đi cấp cứu ở Trạm Y tế xã rồi chuyển đến Trung tâm y tế huyện và tiếp tục cho bé lên Hà Nội cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên sau vài ngày điều trị, cháu bé đã tử vong tại bệnh viện.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, một trường hợp tương tự xảy ra vào trưa 8/8, em N. T. L cùng hai em khác là L. G. M (sinh năm 2012) và N. B. N (sinh năm 2012) rủ nhau lội qua bên kia sông Đa Nhim chơi. Khi 3 em lội quay lại để trở về nhà, em L. G. M và em N. T. L bị nước sông cuốn trôi.

Em M được người dân địa phương đang làm vườn gần đó kịp thời phát hiện và vớt đưa lên bờ nên may mắn thoát nạn. Còn em N. T. L. bị nước sông cuốn về phía hạ lưu mất tích.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp với gia đình tiến hành tìm kiếm em N. T. L. Tới 14h30 ngày 9/8, thi thể em L đã được tìm thấy trên sông Đa Nhim, đoạn giáp ranh giữa thị trấn Liên Nghĩa với xã Phú Hội, huyện Đức Trọng.

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