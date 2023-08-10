Thót tim giải cứu 2 bé trai đang chới với ở dưới sông

UBND xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác nhận 2 cháu nhỏ trên địa bàn xã vừa được hai người đàn ông đi đường cứu sống khi đang chới với dưới sông Cầu Chày.
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Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng 10/8, ông Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân xác nhận thông tin và cho biết, địa phương đang tham mưu, xin ý kiến, hoàn tất các thủ tục về việc tuyên dương hai người đã cứu sống hai cháu nhỏ thoát khỏi đuối nước.
Trước đó, khoảng 17h30 ngày 9/8, em Lê Văn Huỳnh Đức và em Đỗ Văn Nam (khoảng 10 tuổi) cùng nhóm bạn ra bãi bồi sông cầu Chày ở thôn Thọ Long, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân để đá bóng.
Do quả bóng rơi xuống sông nên Đức và Long đã cầm tay nhau, đứng ở mép sông để vớt quả bóng. Khi đang cố gắng vớt quả bóng thì cả hai cháu trượt tay rơi xuống sông.
Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau khi nghe tiếng kêu cứu của nhóm trẻ trên bãi bóng, anh Đỗ Văn Dương (trú xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân) và anh Nguyễn Ngọc Tuấn (trú xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân) đã nhanh chóng lao xuống sông cứu hai cháu.
Sau khi đưa hai cháu nhỏ lên bờ, anh Dương cùng anh Tuấn và người dân đã sơ cứu tại chỗ, đưa đến trạm y tế xã để điều trị. Hiện sức khỏe của hai cháu nhỏ đã ổn định.