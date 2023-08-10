Lực lượng CAQ Hai Bà Trưng đang khẩn trương điều tra vụ đối tượng Đoàn Vĩnh Hậu (SN 1994) đến nhà trọ tìm đánh vợ cũ, đâm trọng thương hàng xóm.

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, tại khu nhà trọ ngách 124/63 Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, xảy ra vụ cố ý gây thương tích. Khẩn trương đến hiện trường, CAP Vĩnh Tuy kết hợp cùng đội nghiệp vụ CAQ Hai Bà Trưng xác định bị hại là anh Nguyễn Văn Công (SN 1993, quê quán Nam Định). Đối tượng gây án là Đoàn Vĩnh Hậu (SN 1994, cùng quê Nam Định).

Tài liệu điều tra xác định, Hậu và chị V.T.T (SN 1994, quê Nam Định), từng là vợ chồng song đã ly dị và đã có quyết định của Tòa án.

Khoảng 19h15 ngày 9/8, Hậu đến gặp chị T. tại nhà trọ ngách 124/63 Vĩnh Tuy, rồi hai người xảy ra cãi vã, đỉnh điểm, Hậu đánh chị T. Một người dân trong khu trọ chứng kiến đã vào can thì bị Hậu quay sang đánh luôn.

Bất bình trước sự việc, anh Công đang ở trong phòng trọ chạy ra can, lập tức bị Hậu cầm con dao (loại gọt hoa quả, mang sẵn trong người), đâm 1 nhát trúng vùng bụng, khiến anh Công gục ngã. Gây án xong, đ ối tượng Hậu bỏ đi. Anh Công nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu, phải mổ cấp cứu.

Cơ quan Công an đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Người đưa tin, một sự việc xảy ra tương tự vào khoảng 5h sáng 5/8, Đức tìm tới nhà trọ của vợ cũ là chị N.T.T (SN 1994) có địa chỉ ở phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên. Tại đây, Đức gọi điện thoại nhưng chị T. không nghe máy.

Tiếp đó, Đức trèo cổng lên ban công tầng 2 nhà trọ của chị T. rồi phá cửa xông vào. Khi phá được cửa, Đức chứng kiến vợ cũ đang nằm cùng anh H.T.T. (SN 1986, ở TP Thái Nguyên) trên giường ngủ. “Nóng máu” do ghen tuông, Đức lập tức chửi bới và truy đuổi anh T.

Lúc này, anh T. bỏ chạy xuống tầng 1 thì bị Đức dùng dao đâm trọng thương. Gây án xong, Đức rời khỏi hiện trường, tới trụ sở công an đầu thú. Về phần nh T., sau khi bị tấn công, nạn nhân đã được mọi người hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu.

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