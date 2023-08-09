Nổ điện thoại khi sạc, người phụ nữ ở Bắc Giang mù mắt, thân thể chi chít hàng trăm vết thương

Đời sống 09/08/2023 13:22

Sử dụng điện thoại khi đang sạc pin, bất ngờ máy phát nổ khiến bàn tay người phụ nữ ở Bắc Giang dập nát, tổn thương nặng vùng mặt, cổ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, bác sĩ Nguyễn Trọng Tài, khoa Phẫu thuật chấn thương chung, Bệnh viện Việt Đức (40 Tràng Thi) cho biết, khoa vừa tiếp nhận ca đa chấn thương nguy hiểm do điện thoại phát nổ khi đang sạc.

Nổ điện thoại khi sạc, người phụ nữ ở Bắc Giang mù mắt, thân thể chi chít hàng trăm vết thương - Ảnh 1
Bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng vùng hàm mặt, gây vỡ nhãn cầu mắt phải, buộc múc bỏ - Ảnh: Báo Dân trí

Nữ bệnh nhân 37 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức rạng sáng ngày 6/8 trong tình trạng thương tích toàn thân, nguy hiểm tính mạng. "Vùng hàm mặt bệnh nhân có nhiều vết thương biến dạng, vỡ nhãn cầu mắt phải, vết thương khí quản cổ vẫn còn dị vật là mảnh nhựa cắm sâu", bác sĩ Tài thông tin.

Không những vậy, vùng ngực, bụng, 2 đùi của bệnh nhân cũng chi chít tổn thương. Đặc biệt, bàn tay phải của bệnh nhân bị tổn thương, các ngón tay dập nát nghiêm trọng.

Nổ điện thoại khi sạc, người phụ nữ ở Bắc Giang mù mắt, thân thể chi chít hàng trăm vết thương - Ảnh 2
Chồng bệnh nhân cho biết, tai nạn xảy ra khi vợ đang ở nhà bà ngoại, ở một mình trong phòng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, bác sĩ Tài cho biết, ngay khi cấp cứu ổn định, người bệnh được chuyển vào phòng mổ cấp cứu, với ekip mổ phối hợp nhiều chuyên khoa. Các bác sĩ đã gắp dị vật găm trong những tổn thương, xử lý cắt cụt các ngón tay bàn tay phải. Riêng nhãn cầu mắt phải bị vỡ, các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương sang mổ phối hợp đã múc nhãn cầu, bệnh nhân vĩnh viễn bị mất đi thị lực mắt phải

Chồng bệnh nhân cho biết, tai nạn xảy ra khi vợ đang ở nhà bà ngoại, ở một mình trong phòng. Khi điện thoại hết pin, bệnh nhân cắm sạc và vừa sạc vừa sử dụng. Điện thoại người vợ sử dụng cũng không rõ loại, xuất xứ. "Lúc này tôi ở nhà cách nhà bà ngoại 10km, khi nghe tin, chạy lên bệnh viện, tôi choáng váng, ngỡ ngàng bởi những tổn thương trầm trọng trên cơ thể vợ", chồng bệnh nhân nói.

Bác sĩ Tài cảnh báo tai nạn xảy ra khi vừa dùng điện thoại vừa sạc rất nguy hiểm. Trong 2 năm qua, Bệnh viện tiếp nhận ít nhất 5 trường hợp chấn thương trầm trọng do nổ điện thoại do sử dụng khi đang sạc.

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