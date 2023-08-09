Nhân lúc phòng cưới của bạn thân không có người, Phạm Thị Mỹ Duyên ở Thanh Hóa đã mở khóa tủ, lấy trộm 8 chỉ vàng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 9/8, tin từ Công an huyện Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa), cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị này đã điều tra, làm rõ vụ việc một gia đình bị mất trộm 8 chỉ vàng trong ngày cưới.

Phạm Thị Mỹ Duyên ở Thanh Hóa đã mở khóa tủ, lấy trộm 8 chỉ vàng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, ngày 28/7, Công an huyện Cẩm Thủy nhận được đơn trình báo của anh Trương Công Thắng (trú xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy) về việc vợ chồng anh bị mất 8 chỉ vàng là quà mừng trong ngày cưới.

Vào cuộc xác minh, Công an huyện Cẩm Thủy xác định thủ phạm gây ra vụ trộm là Phạm Thị Mỹ Duyên (24 tuổi, trú xã Lâm Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa). Duyên là bạn thân của cô dâu, được mời đến dự đám cưới.

Hiện trường và tang vật sau vụ trộm - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại cơ quan công an, Phạm Thị Mỹ Duyên khai nhận, sau ăn cỗ cưới, Duyên vào phòng cưới của vợ chồng bạn thân để chụp ảnh.

Duyên mở ngăn kéo của bàn trang điểm thì thấy 2 chìa khóa. Duyên dùng chìa mở cửa tủ đồ của vợ chồng cô dâu chú rể và thấy một túi nhựa màu trắng, bên trong có vàng.

Lòng tham trỗi dậy, Duyên đã lấy 8 chỉ vàng bỏ vào túi xách, sau đó đi ra khỏi phòng và trở về nhà.

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