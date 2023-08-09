Người phụ nữ ở Bình Dương cay đắng mất hơn 700 triệu đồng vì chiêu trò 'tuyển mẫu nhí'

Đời sống 09/08/2023 06:10

Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho hay vừa tiếp nhận tin báo lừa đảo trên mạng xã hội của một phụ nữ trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào giữa tháng 7/2023, chị X. (trú phường Dĩ An) thấy bài đăng "tuyển mẫu nhí" trên mạng xã hội Zalo. Do thấy nhiệm vụ đơn giản lại được hoa hồng cao, đồng thời con mình sẽ có cơ hội làm người mẫu cho các hãng thời trang lớn nên chị X. chủ động liên lạc với bên rao tuyển.

Sau một thời gian được các "chuyên gia", "giám đốc", "trợ lý" tư vấn, giới thiệu cách thức tham gia, chị X. đã tin tưởng và làm theo. Nhóm này yêu cầu chị X. phải làm một số việc để hoàn tất thủ tục đăng ký, trong đó có việc đặt mua một số đơn hàng với giá trị nhỏ.

Khi chị X. đặt hàng hoàn tất thì nhận được số tiền hoa hồng từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng. Dần dần, khi số tiền hoa hồng tăng lên cao hơn thì chị không nhận được tiền nữa. Do muốn lấy lại số tiền đã đặt mua hàng, chị X. tiếp tục chuyển cho các đối tượng vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Đến lúc quá sức thì cũng là khi chị X. bừng tỉnh, nhận ra bản thân đã bị lừa, nhưng các đối tượng chặn mọi kênh liên lạc với chị.

Theo trình báo, chị X. đã chuyển cho các đối tượng tổng cộng 13 lần với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.

Công an TP Dĩ An lưu ý hiện nay, thủ đoạn lừa đảo qua mạng luôn biến tướng với nhiều hình thức tinh vi. Các đối tượng lợi dụng lòng tham, sự tin tưởng, sự nhẹ dạ, cả tin... của nạn nhân để dẫn dụ vào các chiêu trò của chúng.

Người phụ nữ ở Bình Dương cay đắng mất hơn 700 triệu đồng vì chiêu trò 'tuyển mẫu nhí' - Ảnh 1
Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, đối tượng chúng nhắm đến vẫn là các bà mẹ bỉm sữa, có con nhỏ, những người thích chụp ảnh, thích thời trang. Đánh vào tâm lý của các bà mẹ vừa muốn con được mặc đồ đẹp, có hình đẹp, vừa có tiền, biết đâu lại nổi tiếng… các đối tượng lập các fanpage, chạy quảng cáo với hàng chục nghìn người theo dõi, liên tục update hình ảnh quảng bá thương hiệu sản phẩm cũng như các mẫu nhí trên trang để tạo lòng tin cho các bậc phụ huynh.

Sau khi phụ huynh “cắn câu”, chúng sẽ lập một group chat để mời tham gia thử thách. Nếu không tham gia, sẽ không được ứng tuyển mẫu nhí nữa. Khi được phụ huynh hỏi vì sao công việc chụp ảnh lại có nhiệm vụ như vậy, tư vấn viên lập tức đưa ra hàng loạt lợi ích hấp dẫn như để thể hiện sự gắn bó với công ty, nếu bé tham gia mẫu nhí sẽ có điểm tựa thương hiệu lớn, thúc đẩy thương hiệu phát triển…

Số lượng các bài đăng tuyển người mẫu xuất hiện với tần suất liên tục hàng ngày. Không khó để các bậc phụ huynh sa vào bẫy của các đối tượng lừa đảo. Các đối tượng sẽ từng bước lấy lòng tin của phụ huynh bằng cách yêu cầu làm việc với các chuyên viên tư vấn thông qua ứng dụng Zalo. Sau đó được thêm vào nhóm các thành viên trên ứng dụng Telegram có dấu tích xanh.

Khi con mồi sập bẫy, các đối tượng sẽ dẫn dắt các bậc phụ huynh vào các hội nhóm để tự động xuống tiền “mua” giấc mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp cho các con.

Thử thách đầu tiên thường dễ thực hiện, phụ huynh chỉ cần like link sản phẩm mà các đối tượng này cung cấp, sau đó sẽ nhận được tiền tài trợ chuyển vào tài khoản cá nhân, tuy nhiên số tiền này sẽ được giữ lại sau khi hoàn thành thử thách tiếp theo.

Ở nhiệm vụ thứ hai, các đối tượng yêu cầu phụ huynh thực hiện yêu cầu mua hàng và thanh toán chuyển khoản với lí do ủng hộ các sản phẩm của công ty, cùng với “món hời” sẽ được chuyển hoàn tiền lại 100% số tiền, cộng thêm 10% tiền hoa hồng. Tuy nói rằng đây không phải nhiệm vụ bắt buộc nhưng nếu không làm thì sẽ không đủ điều kiện qua vòng xét tuyển hồ sơ.

Các đối tượng yêu cầu phụ huynh chuyển tiền vào một số tài khoản cá nhân. Cùng lúc đó, đối tượng trong vai “chuyên viên tư vấn” của nhãn hàng liên tục nhắn tin cam kết sẽ nhận được tiền sau khi hoàn thành nhiệm vụ để làm tăng niềm tin từ phía các vị phụ huynh. Khi số tiền ngày càng tăng, nạn nhân không còn tài chính để nộp tiền thì ngay lập tức các đối tượng sẽ khóa nhóm, cắt liên lạc và chiếm đoạt tiền.

Bên cạnh đó, một số phụ huynh còn nhận được đường link bình bầu giọng hát và cuộc thi người mẫu nhí. Khi nhấp vào các đường link này, người tham gia được yêu cầu nhập mật khẩu Facebook, Zalo. Ngay lập tức đối tượng sẽ chiếm đoạt Facebook và các tài khoản mạng xã hội để đi vay tiền nhằm lừa đảo

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