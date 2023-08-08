Một phụ nữ trên đường đi tập thể dục về nhà, khi đi bộ qua quốc lộ 51 bị ô tô tông, ngã xuống đường.
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Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 8/8, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tiến hành xác minh làm rõ vụ tai nạn giao thông làm một phụ nữ tử vong.
Cụ thể, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, trên đường đi bộ tập thể dục buổi sáng trở về, bà Đinh Thị D. (67 tuổi,ngụ phường An Hòa, TP Biên Hòa) băng qua quốc lộ 51 để về nhà. Bà D. đi theo vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
Trong lúc qua đường, D. bị một ô tô từ hướng Đồng Nai đi Bà Rịa - Vũng Tàu va quẹt té xuống đường. Cùng lúc một ô tô khác lưu thông từ phía sau không tránh kịp tiếp tục tông vào bà D. làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Hai xe ô tô cũng bị hư hỏng do va chạm nhau.
Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ tai nạn đã gây ùn tắc giao thông trên quốc lộ 51. Đến 8h, giao thông trên quốc lộ 51 đoạn xảy ra vụ tai nạn đã trở lại bình thường. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ tai nạn.