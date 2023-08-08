Phẫn nộ anh chồng đâm em dâu tử vong ở Hưng Yên: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 08/08/2023 13:19

Trong lúc mâu thuẫn, xô xát với em dâu là chị Dương Thị Thuận đã dùng dao bầu đâm vào bụng, ngực chị Thuận, hậu quả khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Theo thông tin từ VOV, vào sáng 8/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Dương Văn Hùng (SN 1968, thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) về hành vi Giết người.

Cụ thể, do mâu thuẫn về đất đai với anh M. (em ruột của Hùng) nên giữa Hùng và nhà anh M. nảy sinh xích mích.

 

Chiều 7/8, trong quá trình gia đình anh M. đang xây, sửa nhà, đối tượng Dương Văn Hùng không cho xe chở vật liệu vào nhà anh M. với lý do xe làm hỏng rãnh thoát nước nhà mình nên đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa Hùng và chị D. (vợ anh M., cũng là em dâu của Dương Văn Hùng).

Dương Văn Hùng chạy vào bếp lấy 1 con dao rồi đâm liên tiếp khiến chị T. gục xuống hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, rồi chuyển lên bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội) nhưng sau đó đã tử vong. Sau khi ra tay, Dương Văn Hùng đến Công an xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Phẫn nộ anh chồng đâm em dâu tử vong ở Hưng Yên: Tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VietNam+, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Văn Lâm phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn Lâm, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tập trung điều tra, xử lý.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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