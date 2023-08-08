Lật xe khách ở Kon Tum khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương

Đời sống 08/08/2023 10:50

Xe ô tô khách giường nằm đang lưu thông trên QL14 thì bất ngờ va chạm với xe máy đang dừng bên đường và bị lật.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, vào sáng ngày 8/8, thượng tá Nguyễn Xuân Hướng, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum cho biết, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đăk Tô đã xảy ra một vụ lật xe khách khiến 1 người chết và 4 người khác bị thương.

 

Cụ thể, khoảng hơn 22h tối 7/8, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn 3, xã Tân Cảnh (huyện Đăk Tô) xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe khách với xe máy sau đó xe khách bị lật.

Vào thời điểm trên, xe khách BKS 75B-016.51 do anh Nguyễn Khoa Vũ (46 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng huyện Đăk Tô - Ngọc Hồi đã va chạm với xe máy BKS 49E1-076.96 do người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển, đang dừng xe bên đường.

Lật xe khách ở Kon Tum khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ báo Giao Thông, sau cú va chạm nhẹ, xe khách bị mất lái tông vào hộ lan phía bên trái đường. Chiếc xe quay ngang và lật nghiêng.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 1 người chết và 4 người trên xe khách bị thương nhẹ (chưa xác định được danh tính).

Thượng tá Nguyễn Xuân Hướng cho biết, thời điểm xảy ra TNGT trời mưa to, đường trơn trượt. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an huyện Đăk Tô điều tra, làm rõ.

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