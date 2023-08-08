Điện Biên: Cháu bé 10 tuổi tử vong nghi do bị kẻ say rượu sát hại

Đời sống 08/08/2023 06:30

Nạn nhân là cháu V.T.X (SN 2013), trú tại bản Huổi Lanh, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sự việc xảy ra vào chiều ngày 7/8, tại xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Nạn nhân là cháu V.T.X (SN 2013), trú tại bản Huổi Lanh, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé.

Nghi phạm được xác định là Sùng A T. (SN 1988), trú tại bản Mường Tong 2, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Tối 7/8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo xã Mường Toong xác nhận thông tin trên và cho biết: "Hiện nghi phạm đã bị công an bắt giữ. Khi xảy ra vụ việc nói trên, đối tượng Sùng A T. có biểu hiện say rượu".

Một số người dân địa phương cho biết, chiều 7.8, khi cháu V.T.X và chị gái đang đi chăn trâu thì bị đối tượng T. đuổi bắt và người chị đã chạy thoát. Còn lại cháu cháu V.T.X khi được người dân phát hiện đã trong tình trạng tử vong, trên cổ có nhiều vết trầy xước. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Mường Nhé điều tra, làm rõ.

Điện Biên: Cháu bé 10 tuổi tử vong nghi do bị kẻ say rượu sát hại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1995, quê An Giang) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Thảo làm nhân viên một quán karaoke và sinh sống cùng 2 con nhỏ là cháu N.H.G.B (SN 2020) và N.H.G.A (SN 2022) tại một phòng trọ trên địa bàn phường Tân Định, TX Bến Cát, Bình Dương.

Khoảng 19h30 tối16/5, Thảo đi làm về. Do đã say nên Thảo nằm ngủ dưới nền nhà cạnh chiếc võng nơi bé N.H.G.A ngủ. Thảo đang ngủ say thì nghe con khóc nên Thảo đưa võng vỗ con nhưng bé không nín. Bực tức, Thảo dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào người bé rồi ngủ tiếp.

Đến khoảng 23h cùng ngày Thảo thức dậy thì phát hiện bé N.H.G.A không còn thở, người đã tím tái nên nhờ người đưa con đi đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ xác định bé A. đã chết trong tình trạng đa chấn thương, trước khi được đưa vào bệnh viện .

Qua làm việc với cơ quan Công an, Thảo thừa nhận đã dùng tay đánh con nhiều cái nhưng không biết trúng vào chỗ nào.

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