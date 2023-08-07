Vụ cháy 3 cảnh sát hy sinh ở Hà Nội: Tiết lộ mức án đối với chủ quán karaoke

Đời sống 07/08/2023 17:33

Vào chiều ngày 7/8, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Phạm Duy Hùng (40 tuổi, trú quận Cầu Giấy), chủ quán karaoke ISIS.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 7/8, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Phạm Duy Hùng (40 tuổi, trú quận Cầu Giấy), chủ quán karaoke ISIS.

Đại diện HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Duy Hùng là rất nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân, gây ra thảm họa khôn lường đối với tài sản dân cư và cộng đồng xã hội. Bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là đặc biệt nghiêm trọng nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội nên cần có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Hùng có nhân thân xấu, từng phạm tội chống người thi hành công vụ, đã được xóa án tích. 

Từ những phân tích, đánh giá trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Duy Hùng mức án 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình các bị hại là 230 triệu đồng/gia đình. Ngoài ra, bị cáo phải cấp dưỡng cho mẹ liệt sĩ Đặng Anh Quân 2 triệu đồng/tháng; bồi thường cho 2 con của anh Quân mỗi tháng 2 triệu đồng đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

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Bị cáo Phạm Duy Hùng tại phiên xét xử ngày 7/8 - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, khi nói lời sau cùng, Hùng gửi lời xin lỗi gia đình bị hại, mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có thể sớm trở về làm lại cuộc đời, có tiền trả nợ.

Là nhân chứng tại tòa, anh Đỗ Hữu Giang (cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy) cho biết, ngày 1/8/2022 khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, quan sát phía bên ngoài thì phát hiện khói ở tầng tum của quán karaoke ISIS.

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Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Lao Động

Qua thông tin từ bộ đàm, anh Giang nắm được bên trong tòa nhà khói đã tiếp cận đến tầng 4 nhưng chưa cháy. Sau đó, anh Giang được phân công đi trinh sát các nhà bên cạnh để xem hướng tiếp cận khác hoặc cháy lan thì có biện pháp xử lý.

Theo anh Giang, đám cháy diễn ra lâu, nhiều chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy ra vào hiện trường để cứu hỏa và mang thiết bị lên tầng 4. Đội trưởng Đặng Anh Quân chỉ huy lực lượng chữa cháy tại chỗ ở tầng 4. Anh Quân và chiến sĩ Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc mỗi người triển khai chữa cháy một chỗ, không ở cùng điểm.

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