TP.HCM: Các thành viên trong gia đình xô xát, nhiều người bị bắt khẩn cấp

Đời sống 07/08/2023 16:57

Mấy ngày qua, dư luận xôn xao bàn tán về một clip trên mạng xã hội, ghi lại hình ảnh nhiều người phá cửa xông vào một ngôi nhà trên đường Tân Chánh Hiệp 18 thuộc Khu phố 2, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 bắt khẩn cấp với Huỳnh Văn Phước (55 tuổi, ngụ quận 12), Huỳnh Văn Điệp (62 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Văn Chính (58 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Huỳnh Tấn Minh (39 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, một clip lan truyền hình ảnh nhóm người kéo đến đập phá cửa tại căn nhà trên địa bàn phường Tân Chánh Hiệp. Ban chỉ huy Công an quận 12 đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường điều tra, làm rõ. Theo điều tra, do mâu thuẫn gia đình nên giữa ông Phước và vợ là bà M thường nảy sinh mâu thuẫn và sống ly thân. Bà M hiện sống tại căn nhà là tài sản chung với chồng cũng là nơi xảy ra vụ việc.

TP.HCM: Các thành viên trong gia đình xô xát, nhiều người bị bắt khẩn cấp - Ảnh 1
Công an sau đó làm rõ hành vi của những người liên quan và triệu tập để xử lý - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, mâu thuẫn xuất phát từ việc ông Phước không đồng ý việc vợ cho cho người thân đến sống tại căn nhà là tài sản chung này

Khoảng 20 giờ ngày 21/7, ông Phước đi bộ qua nhà bà M đang ở để thăm cháu ngoại và bày tỏ rằng không muốn ba người thân của bà M sinh sống tại đây.  Ông Phước đã tát vợ khi hai người cự cãi. Thấy vậy, chị bà M và con gái ông Phước xông vào đánh ông.

Người đàn ông liền lấy cây sào phơi đồ đánh vào nhóm này nhưng không trúng ai. Nhóm bà M cũng cầm một cái võng khung bằng kim loại ném khiến ông Phước té ngã.

Ông Phước chạy ra ngoài lấy chậu đất trồng cây ném trả rồi đi bộ về nhà gần đó. Bà M cùng người thân cũng chạy tới nhà ông Phước, dùng gạch ném, chửi bới. Do bực tức việc bị người nhà bà M đánh nên ông Phước gọi điện thoại cho anh trai là Điệp và em gái nói việc bị đánh.

Điệp, Chỉnh và Minh và một số người trong gia đình lấy cây gỗ, cây sào bằng kim loại và bản thân ông Phước cũng cầm một cây sắt quay lại nhà bà M rồi xông vào xô xát. Diễn biến được camera an ninh ghi lại và một tài khoản đã đăng tải trên mạng xã hội.

Công an quận 12 sau đó lấy lời khai, triệu tập những người liên quan để phục vụ điều tra. Vụ việc khiến ông Phước bị trầy xước ngón tay, bà M và một người khác cũng bị thương nhưng tất cả đều yêu cầu không xử lý hình sự.

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