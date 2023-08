TP.HCM: Các thành viên trong gia đình xô xát, nhiều người bị bắt khẩn cấp

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 bắt khẩn cấp với Huỳnh Văn Phước (55 tuổi, ngụ quận 12), Huỳnh Văn Điệp (62 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Văn Chính (58 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Huỳnh Tấn Minh (39 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, một clip lan truyền hình ảnh nhóm người kéo đến đập phá cửa tại căn nhà trên địa bàn phường Tân Chánh Hiệp. Ban chỉ huy Công an quận 12 đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường điều tra, làm rõ. Theo điều tra, do mâu thuẫn gia đình nên giữa ông Phước và vợ là bà M thường nảy sinh mâu thuẫn và sống ly thân. Bà M hiện sống tại căn nhà là tài sản chung với chồng cũng là nơi xảy ra vụ việc.