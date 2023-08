Theo thông tin từ báo Người Lao Động, báo cáo nhanh của các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên và Nghệ An, mưa lớn, sạt lở đất từ ngày 2 đến 6-8 đã làm 8 người chết, trong đó 4 người do lũ cuốn, 4 người do sạt lở đất đá và 3 người bị thương.

Mưa lớn cũng gây sạt lở nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ 4H, 279D, 32, 6, 70, 543D, 7A và nhiều tuyến tỉnh lộ, giao thông địa phương. Chính quyền các địa phương, đơn vị quản lý đã tổ chức rào chắn cảnh báo, phân luồng giao thông và khắc phục bước 1; riêng quốc lộ 279D, 32 địa bàn Sơn La, Yên Bái chưa thông xe.

Hàng loạt ôtô đang dừng đỗ ở ven đường thuộc xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) bị vùi lấp - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 7/8 đến hết đêm 8/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 180 mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ.