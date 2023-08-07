Mưa lũ khiến 11 người thương vong, hồ chứa có nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm

Đời sống 07/08/2023 11:55

Mưa lũ, sạt lở đất đã làm 8 người chết, 3 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, báo cáo nhanh của các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên và Nghệ An, mưa lớn, sạt lở đất từ ngày 2 đến 6-8 đã làm 8 người chết, trong đó 4 người do lũ cuốn, 4 người do sạt lở đất đá và 3 người bị thương.

Mưa lũ cũng khiến 24 nhà sập, 128 nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng. Các địa phương Lai Châu, Sơn La đã tổ chức rà soát, huy động lực lượng di dời 32 hộ khu vực nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Mưa lớn cũng gây sạt lở nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ 4H, 279D, 32, 6, 70, 543D, 7A và nhiều tuyến tỉnh lộ, giao thông địa phương. Chính quyền các địa phương, đơn vị quản lý đã tổ chức rào chắn cảnh báo, phân luồng giao thông và khắc phục bước 1; riêng quốc lộ 279D, 32 địa bàn Sơn La, Yên Bái chưa thông xe.

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Hàng loạt ôtô đang dừng đỗ ở ven đường thuộc xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) bị vùi lấp - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 7/8 đến hết đêm 8/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 180 mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ.

Ngày 9/8, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 15-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Trong khi đó, từ ngày 7 đến 8/8, ở khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

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Sạt lở tại xã Hồ Bốn khiến đất đá tràn lấp nhiều địa điểm gây khó khăn đi lại - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Các địa phương cần tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

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