Ngay sau khi phát hiện cháy, người dân địa phương hô hoán và dùng các vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Lúc này, trong cửa hàng có một số người đang mắc kẹt kêu cứu.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 4h30 ngày 7/8, hỏa hoạn bùng lên tại cửa hàng thời trang ở khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu.

Đến gần 7h, hỏa hoạn tại cửa hàng được khống chế. Theo cơ quan chức năng huyện Gò Dầu, thời điểm xảy ra vụ cháy, hiện trường có 5 người, gồm: T.K.D. (46 tuổi), T.Q.V. (49 tuổi), T.Đ.B.C. (25 tuổi), T.T.T. (18 tuổi), và B.T.R. (62 tuổi). Trong đó, bà B.T.R. tử vong, 2 người khác bị thương.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, công an huyện Gò Dầu, Công an thị xã Trảng Bàng, Công an tỉnh Tây Ninh… điều hơn 10 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, toàn bộ hàng hóa, bảng hiệu bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng huyện Gò Dầu đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Vụ hỏa hoạn tại cửa hàng được khống chế - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 15/3, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại cửa hàng thời trang trên địa bàn phường 19.

Theo một số nhân chứng, gần 4 giờ sáng cùng ngày, nhiều người dân tại hẻm 14 đường Ngô Tất Tố, phường 19 phát hiện đám cháy bùng phát dữ dội tại cửa hàng thời trang Gu Shop nên tri hô.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Nhiều người vội đập cửa hô hoán, đồng thời cầm bình chữa cháy và kéo ống nước dập lửa. Tuy nhiên, bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, đồng thời cửa bị khóa nên việc chữa cháy ban đầu bất thành.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Bình Thạnh huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường, triển khai dập lửa, đám cháy nhanh chóng được khống chế sau đó. Ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người nhưng khiến hầu như toàn bộ cửa hàng bị thiêu rụi, ngoài ra, nhiều dây điện phía ngoài cũng hư hỏng.