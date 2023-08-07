Lời khai của nhân viên quán karaoke đâm khách tử vong ở Đà Nẵng: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 07/08/2023 06:10

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp Lê Ân (29 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi giết người.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối ngày 6/8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp Lê Ân (29 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn) để điều tra về hành vi giết người. 

Cụ thể, Ân là nhân viên của quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Trưa 5/8, một nhóm khách đến hát tại quán, trong đó có anh H.Đ.V. (28 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu) là khách quen.

Lời khai của nhân viên quán karaoke đâm khách tử vong ở Đà Nẵng: Tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 1
Đối tượng Lê Ân - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, anh V. đến quầy lễ tân để nói chuyện với Ân về việc giảm giá tiền của phòng mình đang hát nhưng không được đồng ý. Sau đó, anh V. dùng lời lẽ đe doạ Ân rồi lấy xe đi về. 

Tuy nhiên, lúc sau người này quay lại quán và gọi Ân ra. Khi Ân ra thì lập tức bị thanh niên đi cùng anh V. dùng dao chém 2 nhát vào tay trái, bị thương. Ân chạy trốn vào quán, anh V. chở thanh niên kia ra về rồi quay trở lại quán karaoke. Lúc này, hai bên nói thách thức nhau. 

Khi anh V. đi lên cầu thang để vào phòng hát, Ân lấy dao tại quầy lễ tân đi theo và gọi lại đâm về phía đối phương. Cả hai giằng co sau đó chạy đuổi nhau ra trước quán. Ân đâm anh V. nhiều nhát vào lưng cho đến khi nạn nhân nằm bất động.

Lời khai của nhân viên quán karaoke đâm khách tử vong ở Đà Nẵng: Tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Sau khi gây án xong, Ân chạy lên một phòng hát bỏ dao vào bồn rửa tay, cố thủ cho đến khi lực lượng công an thuyết phục mới ra trình diện.

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