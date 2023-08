Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã bắt giữ đối tượng Trần Hữu Sơn (38 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa) là nghi can sát hại chủ tiệm cắt tóc trên địa bàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 6/8, Công an Đồng Nai đã bắt giữ Trần Hữu Sơn (38 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa) - người sát hại chị C.T.N. (37 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) - chủ tiệm cắt tóc, gội đầu trên đường Bùi Văn Hòa (thuộc khu phố 7, phường Long Bình, TP Biên Hòa) vào chiều 5/8.

Vào trưa 5/8, Sơn đến tiệm cắt tóc và thấy chị N. nhắn tin qua lại với một người đàn ông khác. Nghi ngờ bạn gái có mối quan hệ với người khác nên giữa Sơn và chị N. xảy ra cự cãi. Sau đó, đối tượng này lấy dao tấn công khiến chị N. gục tại chỗ.

Đối tượng Trần Hữu Sơn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, sau khi gây án, Sơn lấy điện thoại và ví tiền của chị N. rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tiếp đó, Sơn đón xe ôm trở về phòng trọ ở phường Long Bình và dùng tiền của chị N. để chơi game.

Chiều 5/8, do người thân nhiều ngày không liên lạc được với chị N. nên đã đến tiệm cắt tóc để tìm. Đến nơi, tiệm đóng cửa, họ đẩy cửa vào trong thì phát hiện chị N. đã tử vong với nhiều vết máu trên cơ thể.

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Nhận thông tin về vụ việc, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Đến khoảng 1h sáng ngày 6/8, lực lượng công an đã xác định, Sơn chính là nghi can gây ra vụ án và tiến hành bắt giữ, thu giữ các tang vật liên quan.

Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

