Trong lúc làm việc, nữ công nhân rơi xuống sông mất tích ở Hà Nội

Đời sống 06/08/2023 11:21

Lực lượng chức năng huyện Ứng Hoà (Hà Nội) đang khẩn trương tìm kiếm bà V.T.T. (SN 1985, công nhân Công ty thủy lợi Sông Nhuệ) bị rơi xuống sông và mất tích.

Theo thông tin từ VTC News, vào tối ngày 5/8, ông Dương Anh Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, Hà Nội xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 nữ công nhân bị rơi xuống cống Tân Phương và mất tích.

Danh tính nữ công nhân được xác định là bà V.T.T. (SN 1985, công nhân Công ty thủy lợi Sông Nhuệ).

Lãnh đạo thị trấn Vân Đình cũng cho biết, vào khoảng 8h cùng ngày, vợ chồng ông P.V.M. (trú tại thị trấn Vân Đình, Hà Nội) ra cống Tân Phương để vận hành cống thoát nước nhằm tránh ngập úng cho cách đồng lúa. Trong lúc làm việc, không may vợ ông T. gặp nạn.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VietnamNet, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn - Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) khẩn trương triển khai tìm kiếm nhưng đến lúc này vẫn chưa thấy", ông P.V.M. nói.

Chiều 5/8,ông Dương Anh Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Vân Đình xác nhận vụ việc nêu trên và cho biết: "Tôi đang ở hiện trường cùng lực lượng tìm kiếm chị T. nhưng vẫn chưa thấy".

Vợ chồng ông M đều là công nhân vận hành cống Cầu Tây thuộc Công ty thủy lợi Sông Nhuệ.

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