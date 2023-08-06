Lời khai của cô đồng bổ cau 'đúng nhận sai cãi' Trương Thị Hương ở Hải Dương

Đời sống 06/08/2023 10:56

Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tiết lộ lý do vì sao thời gian điều tra về "cô đồng bổ cau" Trương Thị Hương lại kéo dài.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 5/8, Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, trong quá trình điều tra vụ việc, Công an thị xã Kinh Môn gặp cả trở ngại về phía đối tượng bị tố cáo và người làm đơn tố cáo. Đối tượng bị tố cáo là cô đồng Trương Thị Hương (SN 1987, ở phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) chuyên nhận tiền xem bói, hầu đồng và hứa nếu làm lễ sẽ tai qua nạn khỏi, đối tượng này không chịu hợp tác với cơ quan điều tra. 

Theo công an, khi được hỏi, Hương không chịu nói gì hoặc kiên quyết nói: "Không biết gì, không nhớ gì".

Về phía những người tố cáo cô đồng Hương, do ngại bị dư luận chê cười là u mê dại dột nên chấp nhận mất tiền và không muốn hợp tác với cơ quan điều tra.

Lời khai của cô đồng bổ cau 'đúng nhận sai cãi' Trương Thị Hương ở Hải Dương - Ảnh 1
Cô đồng Trương Thị Hương - Ảnh: Báo Dân trí

Vị đội trưởng điều tra viên cho biết, mặc dù nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân đến từ Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên nhưng Công an thị xã Kinh Môn quyết định chọn trường hợp tố cáo của anh Trần Thế Xuân ở Hải Phòng để điều tra trước. Lý do là anh Xuân không ngại dư luận, sẵn sàng cung cấp đầy đủ bằng chứng và lời khai cho cơ quan chức năng.

Anh Trần Thế Xuân, nhân vật trong bài "Cô đồng đúng nhận sai cãi và nghệ thuật làm giá đúng 180 triệu đồng", có bằng chứng chuyển khoản cho cô đồng, có file ghi âm quá trình cô đồng hứa nếu đóng 180 triệu đồng làm lễ sẽ giúp anh bán được nhà. Tuy nhiên, làm lễ xong nhà vẫn không bán được, anh này tố cô đồng ra công an.

Theo phụ trách đội điều tra viên Công an thị xã Kinh Môn, vụ việc này được Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo sát sao vì được dư luận cả nước quan tâm. Vì vậy, sau 3 tháng điều tra, đến tháng 5 năm nay, chính quyền Hải Dương đã họp 3 bên, 2 cấp gồm công an, viện kiểm sát và tòa án giữa thị xã Kinh Môn và tỉnh Hải Dương để trao đổi, xin ý kiến về vụ việc này.

Đến ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174, khoản 2, Bộ luật Hình sự. Ngày 4/8, cơ quan này ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Trương Thị Hương, bắt tạm giam đối tượng này.

Công an thị xã Kinh Môn cho biết, đơn vị này đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, vẫn tiếp tục nhận đơn tố cáo của người dân về cô đồng Trương Thị Hương.

Công an thị xã Kinh Môn cho biết, nếu cô đồng trả lại tiền cho những người tố cáo thì được xem như tình tiết giảm nhẹ trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, một số nạn nhân của cô đồng nói với phóng viên Dân trí, nếu họ lấy lại được tiền thì tốt, không lấy lại được thì coi như mất, nhưng họ mong cô đồng sẽ bị trừng trị đúng pháp luật để cảnh tỉnh xã hội.

Gia đình chị Trần Thị Huyền (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) gặp trục trặc trong công việc, vợ chồng bất hòa nên chị tìm tới cô đồng Trương Thị Hương và được gợi ý làm khóa lễ 65 triệu đồng. Sau khi chị Huyền trình bày hoàn cảnh, xin giảm giá, cô đồng giảm giá khóa lễ xuống còn 25 triệu đồng. Tuy nhiên, tiền  đã trao, lễ đã xong mà mọi chuyện không có gì thay đổi

Lời khai của cô đồng bổ cau 'đúng nhận sai cãi' Trương Thị Hương ở Hải Dương - Ảnh 2
Trương Thị Hương tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với cô đồng "đúng nhận, sai cãi" Trương Thị Hương (SN 1986).

Trương Thị Hương bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cô đồng Trương Hương bị người dân tố cáo nhận 180 triệu đồng để cúng bán nhà, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền. 

Theo tài liệu điều tra, ngày 6/12/2022, anh T.T.X cùng mẹ đẻ đến nhà cô đồng Trương Hương ở phường Hiến Thành (thị xã Kinh Môn) xem bói, xem phong thủy và được cô đồng gợi ý làm lễ, cầu bán nhà, cầu bình an với số tiền 270 triệu đồng. Khi anh X. trình bày hoàn cảnh, số tiền được Hương giảm xuống còn 180 triệu đồng và hứa hẹn làm lễ xong, khoảng 28/12/2022, gia đình anh X. sẽ bán được nhà. Tuy nhiên, sau khi cúng về, anh X. chờ đến hết tháng 12/2022 vẫn không bán được nhà. Nghĩ bị lừa, người đàn ông này đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của cô đồng Trương Thị Hương.

Bàng hoàng chồng đâm vợ tử vong chỉ vì mâu thuẫn khi trồng cây

Bàng hoàng chồng đâm vợ tử vong chỉ vì mâu thuẫn khi trồng cây

Công an đang điều tra vụ án chồng đâm chết vợ xảy ra sáng 5/8 tại huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Xem thêm
Từ khóa:   Cô đồng bổ cau tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 49 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 34 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 19 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 34 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi