Lời khai của cô đồng bổ cau 'đúng nhận sai cãi' Trương Thị Hương ở Hải Dương

Theo công an, khi được hỏi, Hương không chịu nói gì hoặc kiên quyết nói: "Không biết gì, không nhớ gì".

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 5/8, Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, trong quá trình điều tra vụ việc, Công an thị xã Kinh Môn gặp cả trở ngại về phía đối tượng bị tố cáo và người làm đơn tố cáo. Đối tượng bị tố cáo là cô đồng Trương Thị Hương (SN 1987, ở phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) chuyên nhận tiền xem bói, hầu đồng và hứa nếu làm lễ sẽ tai qua nạn khỏi, đối tượng này không chịu hợp tác với cơ quan điều tra.

Vị đội trưởng điều tra viên cho biết, mặc dù nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân đến từ Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên nhưng Công an thị xã Kinh Môn quyết định chọn trường hợp tố cáo của anh Trần Thế Xuân ở Hải Phòng để điều tra trước. Lý do là anh Xuân không ngại dư luận, sẵn sàng cung cấp đầy đủ bằng chứng và lời khai cho cơ quan chức năng.

Về phía những người tố cáo cô đồng Hương, do ngại bị dư luận chê cười là u mê dại dột nên chấp nhận mất tiền và không muốn hợp tác với cơ quan điều tra.

Anh Trần Thế Xuân, nhân vật trong bài "Cô đồng đúng nhận sai cãi và nghệ thuật làm giá đúng 180 triệu đồng", có bằng chứng chuyển khoản cho cô đồng, có file ghi âm quá trình cô đồng hứa nếu đóng 180 triệu đồng làm lễ sẽ giúp anh bán được nhà. Tuy nhiên, làm lễ xong nhà vẫn không bán được, anh này tố cô đồng ra công an.

Theo phụ trách đội điều tra viên Công an thị xã Kinh Môn, vụ việc này được Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo sát sao vì được dư luận cả nước quan tâm. Vì vậy, sau 3 tháng điều tra, đến tháng 5 năm nay, chính quyền Hải Dương đã họp 3 bên, 2 cấp gồm công an, viện kiểm sát và tòa án giữa thị xã Kinh Môn và tỉnh Hải Dương để trao đổi, xin ý kiến về vụ việc này.

Đến ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174, khoản 2, Bộ luật Hình sự. Ngày 4/8, cơ quan này ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Trương Thị Hương, bắt tạm giam đối tượng này.

Công an thị xã Kinh Môn cho biết, đơn vị này đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, vẫn tiếp tục nhận đơn tố cáo của người dân về cô đồng Trương Thị Hương.

Công an thị xã Kinh Môn cho biết, nếu cô đồng trả lại tiền cho những người tố cáo thì được xem như tình tiết giảm nhẹ trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, một số nạn nhân của cô đồng nói với phóng viên Dân trí, nếu họ lấy lại được tiền thì tốt, không lấy lại được thì coi như mất, nhưng họ mong cô đồng sẽ bị trừng trị đúng pháp luật để cảnh tỉnh xã hội.

Gia đình chị Trần Thị Huyền (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) gặp trục trặc trong công việc, vợ chồng bất hòa nên chị tìm tới cô đồng Trương Thị Hương và được gợi ý làm khóa lễ 65 triệu đồng. Sau khi chị Huyền trình bày hoàn cảnh, xin giảm giá, cô đồng giảm giá khóa lễ xuống còn 25 triệu đồng. Tuy nhiên, tiền đã trao, lễ đã xong mà mọi chuyện không có gì thay đổi

Trương Thị Hương tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với cô đồng "đúng nhận, sai cãi" Trương Thị Hương (SN 1986).

Trương Thị Hương bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cô đồng Trương Hương bị người dân tố cáo nhận 180 triệu đồng để cúng bán nhà, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Theo tài liệu điều tra, ngày 6/12/2022, anh T.T.X cùng mẹ đẻ đến nhà cô đồng Trương Hương ở phường Hiến Thành (thị xã Kinh Môn) xem bói, xem phong thủy và được cô đồng gợi ý làm lễ, cầu bán nhà, cầu bình an với số tiền 270 triệu đồng. Khi anh X. trình bày hoàn cảnh, số tiền được Hương giảm xuống còn 180 triệu đồng và hứa hẹn làm lễ xong, khoảng 28/12/2022, gia đình anh X. sẽ bán được nhà. Tuy nhiên, sau khi cúng về, anh X. chờ đến hết tháng 12/2022 vẫn không bán được nhà. Nghĩ bị lừa, người đàn ông này đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của cô đồng Trương Thị Hương.