Đã tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi trượt chân ngã xuống suối ở Lào Cai

Đời sống 05/08/2023 11:48

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai vừa tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi sau gần 2 ngày mất tích do trượt chân ngã xuống suối.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ông Lê Xuân Cương, Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xác nhận các lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi sau gần 2 ngày mất tích do trượt chân ngã xuống suối.

 

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, vào lúc 17h chiều ngày 4/8, các lực lượng chức năng huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã tìm thấy thi thể cháu S.S.M (SN 2021) gần chân cầu sắt thuộc địa phận thôn Nậm Chỏong, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng.

Hiện thi thể bé trai đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Đã tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi trượt chân ngã xuống suối ở Lào Cai - Ảnh 1
Các lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm bé trai 2 tuổi mất tích vào ngày 3/8 - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ VTV News, vào khoảng 11h ngày 3/8, cháu S.S.M. (SN 2021) theo mẹ là chị Vàng Thị S. đi lấy củi. Khi đến đập tràn suối gần nhà, không may do trơn trượt, cháu M. bị trượt chân ngã xuống suối và mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thị trấn đã nỗ lực tổ chức triển khai các phương án tìm kiếm. Tuy nhiên do nước lớn, chảy xiết, đến 19h cùng ngày vẫn chưa tìm thấy cháu bé.

Do mưa lớn cục bộ, một số điểm trên Quốc lộ 70 thuộc địa phận thị trấn Nông trường Phong Hải đã bị ngập sâu trong nước gây ách tắc giao thông nhiều giờ. Nước mưa và bùn đất tràn vào nhiều nhà dân hai bên đường.

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