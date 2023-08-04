Nguyên nhân cô đồng bổ cau 'đúng nhận, sai cãi' Trương Thị Hương bị bắt tạm giam

Đời sống 04/08/2023 20:49

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Hương (37 tuổi)

Theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều ngày 4/8, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Hương (SN 1986), để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174, khoản 2, Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Trương Thị Hương được biết đến là 'cô đồng Trương Hương' bị người dân tố cáo đến cơ quan công an về việc nhận 180 triệu đồng để cúng bán nhà, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Nguyên nhân cô đồng bổ cau 'đúng nhận, sai cãi' Trương Thị Hương bị bắt tạm giam - Ảnh 1
Cô đồng Trương Thị Hương - Ảnh: VietNamNet

Dựa vào tài liệu điều tra cho thấy, ngày 6/12/2022, anh Trần Thế Xuân cùng bà Vũ Thị Hằng (SN 1967 - mẹ đẻ Xuân) đến nhà Hương ở phường Hiến Thành, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để xem bói, xem phong thủy và tìm hiểu về những khó khăn trong cuộc sống của gia đình đang gặp. 

Tại đây, Hương 'phán' nhà anh Xuân đang ở bị yểm bùa, trước cửa nhà có ma quỷ quấy phá… gây vận hạn của gia đình. Hương nói muốn giải quyết thì cần phải làm lễ giải tiến hình (tức phải có hình nhân thế mạng) di cung hoán số cho cả nhà và làm lễ để phù hợp hướng nhà và cúng bái bát hương.

Hương gợi ý với anh Xuân là giá làm lễ di cung hoán số, cầu bán được nhà, cầu bình an là 270 triệu đồng.  Khi anh Xuân trình bày hoàn cảnh gia đình không lo được số tiền 270 triệu đồng thì Hương giảm giá xuống còn 180 triệu đồng. Đối tượng này sẽ cho anh Xuân làm chủ đài rồi dặn dò hôm làm lễ, nếu có ai hỏi thì phải bảo là đóng 300 triệu đồng. 

Ngoài ra, cô đồng Trương Hương còn hứa hẹn với anh Xuân, sau khi làm lễ xong, khoảng ngày 28/12/2022 gia đình sẽ bán được nhà. Hương nhận tiền xong liền hẹn anh Xuân chiều 9/12/2022 đến nhà Hương để cùng đi Lạng Sơn cúng lễ.

Sau khi cúng về, anh Xuân chờ đến hết tháng 28/12/2022 nhưng không bán được nhà. Nghĩ đã bị cô đồng lừa, anh Xuân đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Trương Thị Hương lên cơ quan công an.

Nguyên nhân cô đồng bổ cau 'đúng nhận, sai cãi' Trương Thị Hương bị bắt tạm giam - Ảnh 2
 Bà Trương Thị Hương (37 tuổi), người gắn với danh xưng "cô đồng bổ cau" ở Hải Dương, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Dân trí, tiếp nhận thông tin, ngày 9/2/2023 Công an Thị xã Kinh Môn phạt cô đồng trên 7,5 triệu đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc" .

Đến ngày 22/6/2023, Cơ quan CSĐT, Công an Thị xã Kinh Môn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174, khoản 2, Bộ luật Hình sự.

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