Thí sinh 26 điểm có nguy cơ trượt đại học vì sơ suất khi đăng ký nguyện vọng

Với kết quả này, Q. chỉ đăng ký xét tuyển một nguyện vọng duy nhất vào ngành Kỹ thuật điều khiển - Tự động hoá của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Theo thông tin từ VietNamNet, thí sinh H.V.Q (Lục Nam, Bắc Giang) là thí sinh vừa tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Tại kỳ thi này, Q. đạt 26,1 điểm. Bên cạnh đó, Q. cũng tham gia 2 đợt thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội và đạt lần lượt 74,04 và 65,36 điểm.

Ngày 30/7, Bộ GD-ĐT chính thức đóng cổng thông tin tuyển sinh. Đến ngày 31/7, Q. vào lại hệ thống mới “tá hỏa” khi biết mình đăng ký chưa thành công, nhưng lúc này mọi chuyện đã quá muộn.

Trong thời gian đăng ký nguyện vọng lên trang của Bộ GD-ĐT, do quên không nhập mã OTP, nguyện vọng của Q. không được hệ thống ghi nhận.

TS Lê Đình Nam, Phó Trưởng phòng Tuyển sinh, ĐH Bách khoa Hà Nội, cho rằng đây là một trường hợp đáng tiếc. Học sinh này có điểm thi đánh giá tư duy nằm trong top 6% thí sinh có điểm cao nhất. Với kết quả ấy, khả năng cao Q. sẽ đỗ vào ngành mong muốn.

“Với những trường hợp gặp trục trặc khi đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, nhà trường đều hướng dẫn các em trình bày lên Bộ GD-ĐT, để Bộ xem xét trường hợp xảy ra lỗi xuất phát từ đầu, từ đó có giải pháp xử lý phù hợp”, ông Nam nói.

Về trường hợp này, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT), cho hay hôm nay, Bộ đã nhận được đơn đề xuất của thí sinh H.V.Q. Bộ GD-ĐT sẽ xem xét và tìm ra giải pháp phù hợp.

Do quên không nhập mã OTP, nguyện vọng của H.V.Q (Lục Nam, Bắc Giang) không được hệ thống ghi nhận - Ảnh: Internet

Theo thông thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học (cùng với tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non) năm 2023 của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ phải hoàn thành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước 17h ngày 30/7 và thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến.

Theo đó, bắt đầu từ 0h giờ ngày 31/7, thí sinh sẽ thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực. Việc này sẽ kéo dài đến 17h ngày 6/8 để đảm bảo an toàn, thuận lợi, tránh hiện tượng quá tải trong quá trình thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến.

Đối với nhiều thí sinh, đây là lần đầu tiên thực hiện thanh toán bằng hình thức trực tuyến. Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, đảm bảo không có thí sinh nào không thực hiện được giao dịch thanh toán trực tuyến, Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT quan tâm chỉ đạo các cơ sở giáo dục và có các biện pháp phù hợp để phổ biến kịp thời nội dung văn bản này tới từng thí sinh trên địa bàn và đảm bảo việc thanh toán trực tuyến của các em được thông suốt, an toàn.