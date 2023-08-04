Ngỡ ngàng chuyện cô dâu 41 tuổi cưới chú rể 16 tuổi, mẹ chồng còn là bạn thân của con dâu

Trong ngày vui của cuộc đời, cô dâu Mariana và chú rể Kevin mặc trang phục cưới hiện đại với vest đen và váy trắng lộng lẫy. Cả 2 tỏ ra vô cùng hạnh phúc, phấn khởi, còn cùng nhau khoe nhẫn cưới và thể hiện những cử chỉ lãng mạn dành cho đối phương.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ và Pháp luật, dẫn tin từ tờ Tribun News, vào ngày 30/7/2023, đám cưới giữa cô dâu Mariana, 41 tuổi với chú rể Kevin, 16 tuổi, đã diễn ra tại làng Bekut, thị trấn Tebas, huyện Sambas, tỉnh Tây Kalimantan, Indonesia.

Cô Mariana và cô Lisa là bạn thân của nhau trong nhiều năm, sống cách nhau chỉ vài ngôi nhà. Cô Mariana cũng chứng kiến sự khôn lớn của Kevin và chàng trai trẻ luôn coi người phụ nữ này như dì của mình. Khi còn nhỏ, Kevin còn được cô Mariana chăm sóc, bế ẵm, thường xuyên đến mua đồ ăn vặt ở cửa hàng của cô ấy.

Sự chênh lệch tuổi tác lên tới 25 tuổi giữa cặp đôi này đã khiến rất nhiều người sửng sốt, thế nhưng sẽ còn sốc hơn nếu biết mối quan hệ trong quá khứ của cả hai. Trên thực tế, cô dâu Mariana là bạn thân của mẹ chú rể, cô Lisa.

Vài tháng trước, cô Mariana có kế hoạch kết hôn với một người đàn ông trẻ khác sống cùng tỉnh Tây Kalimantan. Tuy nhiên khi chỉ còn vài ngày trước đám cưới, phía nhà trai lại đột ngột đòi hủy hôn mà không rõ lý do. Điều này đã khiến cô Mariana vô cùng khổ tâm, buồn bã, thậm chí còn rơi vào tình trạng trầm cảm và muốn tự sát.

Sự chênh lệch tuổi tác và mối quan hệ trong quá khứ của cặp đôi này đã gây ra nhiều tranh cãi trái chiều - Ảnh: Tribun News

Vào thời điểm quan trọng này, người tri kỷ Lisa luôn ở bên cô Mariana để động viên, lắng nghe cô trút bầu tâm sự. Dần dần, cô Mariana cũng lấy lại được tinh thần. Cho đến một hôm, cô Mariana đột nhiên hỏi cô Lisa rằng liệu cô ấy có thể phát triển mối quan hệ với Kevin được không. Ban đầu, cô Lisa rất sửng sốt và bất ngờ, không biết phải trả lời thế nào. Thế nhưng khi cô Lisa hỏi ý kiến con trai Kevin, chàng trai cũng đồng ý. Chỉ 2 tháng sau đó, đám cưới của cặp đôi đã diễn ra.

Cô Mariana khẳng định rằng mình và Kevin kết hôn trên cơ sở tình yêu và sự tự nguyện chứ không hề có sự ép buộc nào cả. Cặp đôi cũng không quan trọng chuyện khác biệt tuổi tác, cô Mariana còn nhấn mạnh rằng một ngày nào đó chồng mình cũng sẽ trở thành một người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Tuy vậy, cô Mariana cũng hiểu rằng những ý kiến trái chiều của mọi người là khó tránh khỏi.

Do ảnh hưởng của Hồi giáo, tình trạng tảo hôn vẫn diễn ra phổ biến tại quốc gia này nhưng thường xảy ra ở nữ nhiều hơn nam - Ảnh: UN

Theo thông tin từ VNExpress, dựa vào luật hôn nhân sửa đổi được các nghị sĩ Indonesia thông qua hôm 16/9, độ tuổi được phép kết hôn ở nữ giới tăng từ 16 lên 19, ngang với tuổi kết hôn tối thiểu của nam giới.

Tuy nhiên, nhiều gia đình cũng có thể yêu cầu tòa án tôn giáo hoặc giới chức địa phương cho phép con gái họ lấy chồng ở độ tuổi nhỏ hơn và những trường hợp này không bị điều chỉnh bởi luật mới.

Indonesia hiện có số cô dâu trẻ em cao thứ 8 thế giới, theo tổ chức phi chính phủ "Girls Not Brides". Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết 14% bé gái ở Indonesia kết hôn trước 18 tuổi và 1% lấy chồng trước 15 tuổi. Nghèo đói, quan niệm về danh dự gia đình, các tiêu chuẩn xã hội, phong tục và luật tôn giáo là những yếu tố đẩy nhiều bé gái vào tình cảnh tảo hôn.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Hồi giáo, tình trạng tảo hôn vẫn diễn ra phổ biến tại quốc gia này nhưng thường xảy ra ở nữ nhiều hơn nam.