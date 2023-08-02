Bàng hoàng người mẹ 'bất lực' ném con xuống từ chung cư 16 tầng đang cháy lớn

Thế giới 02/08/2023 17:21

Trong vụ hỏa hoạn, người mẹ cố cứu con bằng cách nâng bé lủng lẳng ngoài cửa sổ chung cư rồi ném xuống để tránh ngọn lửa.

Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, dẫn tin từ Daily Mail, một đoạn clip kinh hoàng cho thấy cư dân của một khu chung cư đang cháy ở Kazakhstan ném con cái của họ từ cửa sổ để những người bên dưới đỡ.

Ngọn lửa đã tàn phá tòa nhà dân cư 16 tầng ở Almaty, thành phố lớn nhất Kazakhstan, sau khi dây cáp bốc cháy trong trục thang máy giữa tầng 5 và 6. Khoảng 300 người đã được sơ tán khỏi tòa nhà đang cháy hôm 1/8, nhưng một số người ở các tầng cao hơn bị văng ra ngoài hoặc nhảy xuống khi ngọn lửa bao trùm khu nhà.

Bàng hoàng người mẹ 'bất lực' ném con xuống từ chung cư 16 tầng đang cháy lớn - Ảnh 1
Đứa trẻ được nhìn thấy lủng lẳng ngoài cửa sổ của căn phòng đang cháy - Ảnh: Miror

Khoảnh khắc kinh hoàng nhất của vụ hỏa hoạn là cảnh một cặp vợ chồng tuyệt vọng trong việc giữ cho con thoát khỏi ngọn lửa đang hoành hành trong phòng. Họ đã cố giữ bé ở phía ngoài cửa sổ, nhưng rồi nhận ra là không còn cách nào khác, họ buộc phải lựa chọn giữa việc ném con xuống dưới hoặc bị lửa, khói giết chết.

Đứa trẻ được nhìn thấy lủng lẳng ngoài cửa sổ của căn phòng đang cháy, những người ở dưới đứng sẵn, chờ đỡ em bé bằng nệm. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người đã bị ném ra ngoài hoặc nhảy khỏi tòa nhà để thoát khỏi hỏa hoạn.

Bàng hoàng người mẹ 'bất lực' ném con xuống từ chung cư 16 tầng đang cháy lớn - Ảnh 2Bàng hoàng người mẹ 'bất lực' ném con xuống từ chung cư 16 tầng đang cháy lớn - Ảnh 3
Những người bên dưới cố gắng đỡ bằng đệm - Ảnh: Daily Mail

Theo thông tin từ VTC News, dẫn tin từ Mirror, các báo cáo cho biết cầu thang thoát hiểm không thể sử dụng được do bị cư dân chặn lại. Có tới 31 người đã được đưa tới các bệnh viện trong thành phố, trong đó có 16 trẻ em. Báo cáo ban đầu cho biết không có trường hợp tử vong.

Lực lượng cứu hỏa sau đó đã đưa thang cứu hộ cao để tiếp cận các tầng trên của tòa nhà, đưa 40 người xuống đất an toàn. Ngọn lửa cuối cùng đã được dập tắt với 50 lính cứu hỏa và 3 chiếc thang.

 

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông tay không đỡ em bé rơi từ tầng 3 xuống

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông tay không đỡ em bé rơi từ tầng 3 xuống

Gần đây, mạng xã hội đã lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người tìm cách đỡ em bé rơi từ ban công tầng 3 một tòa nhà xuống đất.

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