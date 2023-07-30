Hàng xóm nghi ngờ đôi vợ chồng sau khi thấy con trai 8 tháng tuổi của họ biến mất và cả 2 đều tỏ ra thờ ơ khi được hỏi về con trai.

Theo thông tin từ VTV News, dẫn theo tờ Times of India (TOI) cho hay, cảnh sát Ấn Độ đã bắt Sathi - mẹ của bé trai 8 tháng tuổi, trong khi người cha là Jaydev vẫn đang bỏ trốn.

Cụ thể, hàng xóm nghi ngờ cặp đôi sau khi thấy con trai 8 tháng tuổi của họ biến mất và cả 2 đều tỏ ra thờ ơ khi được hỏi về con trai. Sathi và Jaydev cho biết đã để con trai lại cho một người họ hàng. Ngoài con trai 8 tháng tuổi, cặp đôi cũng có một con gái 7 tuổi.

Những người hàng xóm cũng nhận thấy Sathi và Jaydev đột nhiên có một chiếc iPhone 14 và tạo tài khoản Instagram Reels dù cả 2 không đủ khả năng mua một chiếc điện thoại thông minh đắt tiền như vậy. iPhone 14 có giá ít nhất 100.000 rupee (1.215,6 USD) ở Ấn Độ. Cuối tuần trước, hàng xóm đã thông báo cho quan chức địa phương là Tarak Guha và ông này đã đến cảnh sát để trình báo.

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt Sathi - mẹ của bé trai 8 tháng tuổi, trong khi người cha là Jaydev vẫn đang bỏ trốn - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Lao Động, sau đó, cảnh sát đã giải cứu cậu bé 8 tháng tuổi từ tay một người phụ nữ ở Khardaha, cũng thuộc Tây Bengal. Ngoài việc bị buộc tội buôn người, Sathi và Jaydev còn phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng thuốc.

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