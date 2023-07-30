Phẫn nộ cặp vợ chồng bán con trai 8 tháng tuổi để mua điện thoại mới

Thế giới 30/07/2023 14:29

Hàng xóm nghi ngờ đôi vợ chồng sau khi thấy con trai 8 tháng tuổi của họ biến mất và cả 2 đều tỏ ra thờ ơ khi được hỏi về con trai.

Theo thông tin từ VTV News, dẫn theo tờ Times of India (TOI) cho hay, cảnh sát Ấn Độ đã bắt Sathi - mẹ của bé trai 8 tháng tuổi, trong khi người cha là Jaydev vẫn đang bỏ trốn.

Cụ thể, hàng xóm nghi ngờ cặp đôi sau khi thấy con trai 8 tháng tuổi của họ biến mất và cả 2 đều tỏ ra thờ ơ khi được hỏi về con trai. Sathi và Jaydev cho biết đã để con trai lại cho một người họ hàng. Ngoài con trai 8 tháng tuổi, cặp đôi cũng có một con gái 7 tuổi.

Những người hàng xóm cũng nhận thấy Sathi và Jaydev đột nhiên có một chiếc iPhone 14 và tạo tài khoản Instagram Reels dù cả 2 không đủ khả năng mua một chiếc điện thoại thông minh đắt tiền như vậy. iPhone 14 có giá ít nhất 100.000 rupee (1.215,6 USD) ở Ấn Độ. Cuối tuần trước, hàng xóm đã thông báo cho quan chức địa phương là Tarak Guha và ông này đã đến cảnh sát để trình báo.

Phẫn nộ cặp vợ chồng bán con trai 8 tháng tuổi để mua điện thoại mới - Ảnh 1
Cảnh sát Ấn Độ đã bắt Sathi - mẹ của bé trai 8 tháng tuổi, trong khi người cha là Jaydev vẫn đang bỏ trốn - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Lao Động, sau đó, cảnh sát đã giải cứu cậu bé 8 tháng tuổi từ tay một người phụ nữ ở Khardaha, cũng thuộc Tây Bengal. Ngoài việc bị buộc tội buôn người, Sathi và Jaydev còn phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng thuốc.

Vụ việc bán con mua iPhone ở Ấn Độ gợi nhớ tới vụ việc tương tự năm 2016 khi cặp vợ chồng trẻ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, bán con 18 ngày tuổi với giá 3.533 USD để mua iPhone và một chiếc xe máy. Người cha sau đó bị kết án 3 năm tù, trong khi người mẹ phải ngồi tù 2 năm.

Tháng 3 năm nay, một toà án ở Australia xét xử Kerri-Ann Conley, 30 tuổi, ở Waterford West, Logan, Queensland vì để 2 con gái nhỏ tuổi trong ô tô hơn 9 giờ, với nhiệt độ bên trong xe lên tới 61,5 độ C. Trong phiên xét xử, toà án phát hiện Conley từng có ý định bán đứa con chưa chào đời của mình để lấy iPhone. Conley cuối cùng đã bị kết án 9 năm tù

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