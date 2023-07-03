Kinh hoàng cha mẹ bóp cổ con 5 ngày tuổi đến chết, bí mật chôn cất gần sông

Thế giới 03/07/2023 12:55

Mới đây, dư luận chấn động khi vụ đứa trẻ 5 ngày tuổi bị chính cha mẹ ruột sát hại dã man được phanh phui.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, dẫn theo Korea Herald, cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeongnam cho biết cặp đôi (người cha ở độ tuổi 20 và người mẹ ở độ tuổi 30) đã bỏ xác cậu con trai gần 1 con sông ở Geoje. Tòa án quận Changwon đã ra lệnh truy nã cặp đôi vì cho rằng cả hai có khả năng cao sẽ bỏ trốn.

Cặp vợ chồng không chỉ bóp cổ con trai đến chết mà còn bí mật chôn cất đứa trẻ. Với những hành vi tàn nhẫn này, cặp đôi đang bị cảnh sát tạm giữ điều tra với tội danh tình nghi giết người.

Kinh hoàng cha mẹ bóp cổ con 5 ngày tuổi đến chết, bí mật chôn cất gần sông - Ảnh 1
Cảnh sát tỉnh Gyeongnam, Hàn Quốc, tìm kiếm thi thể của em bé sơ sinh bị chôn trên núi - Ảnh: Yonhap

Theo thông tin từ VNExpress, dẫn theo Yonhap, hai người này ban đầu khai với cảnh sát rằng họ phát hiện con của mình qua đời vào sáng 9/9/2022 nên đã đem xác con tới chôn ở một ngọn núi. Họ sau đó thừa nhận đang gặp khó khăn tiền bạc và sợ sẽ phải chia tay nếu bố mẹ hai bên phát hiện ra đứa bé.

Cuối tháng trước, một phụ nữ Hàn Quốc ngoài 30 tuổi cũng bị bắt vì cáo buộc sát hại hai con chỉ một ngày sau khi sinh vào năm 2018, 2019 và giấu xác các con trong tủ lạnh gia đình.

Người phụ nữ thừa nhận giết hai em bé vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn khi đã phải nuôi 3 con. Cô nói dối chồng rằng mình đi phá thai. Cảnh sát ban đầu điều tra người chồng với tội đồng lõa, song quyết định không khởi tố.

Đây là vụ án mới nhất trong một loạt các vụ lạm dụng trẻ em hoặc giết trẻ sơ sinh gây sốc được cảnh sát tiết lộ. Gần đây, chính phủ Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra để kiểm tra sức khỏe của hơn 2.000 trẻ sơ sinh không có giấy tờ đăng ký hợp pháp, kể từ năm 2015 đến nay. Cuộc điều tra bắt đầu được tiến hành, sau khi vụ 2 trẻ sơ sinh bị chính gia đình sát hại, rồi giấu xác các bé trong tủ lạnh được phát hiện vào tháng trước.

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