Nạn nhân của vụ bạo hành chấn động tại nhà trẻ Hàn Quốc năm 2019, vừa qua đời sau 3 năm hôn mê.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, dẫn tin từ Asia News Network, bé gái Jeong Ah-yong là nạn nhân của vụ bạo hành trẻ sơ sinh hàng loạt ở nhà trẻ ở quận Dongrae-gu, phía Đông Busan - Hàn Quốc.

Một y tá 30 tuổi đã bạo hành tổng cộng 14 bé sơ sinh trong vòng 15 ngày kể từ ngày 5-10-2019. Các cháu bé bị nhấc lên bằng 1 chân, trong đó Ah-young bị người này đánh rơi khi chỉ mới 5 ngày tuổi, gây chấn thương nặng ở vùng đầu. Y tá này sau đó bị Tòa án Tối cao Hàn Quốc kết án 6 năm tù giam.

Bé Jeong Ah-young, người đã bị lạm dụng tại một nhà trẻ sơ sinh ở Busan 5 ngày sau khi sinh - Ảnh: KODA

Theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, dẫn từ The Korea Herald, Ah-young đã hôn mê và phải thở máy kể từ ngày gặp nạn. Bác sĩ nói cô bé chết não sau khi bị ngừng tim đột ngột cách đây vài ngày.

Gia đình Ah-young đã quyết định hiến tim, phổi, gan và thận của bé để cứu 4 trẻ sơ sinh khác. Các ca ghép tạng đã được thực hiện hôm 28-6 tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Pusan ở TP Yangsan, tỉnh Nam Gyeongsang. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương, gia đình cho biết họ muốn Ah-yong được "sống vì người khác và vì một lý do chính đáng".

Cơ quan Hiến tạng Hàn Quốc cũng công bố một lá thư do cha mẹ viết cho bé Ah-young: "Xin hãy sinh ra một lần nữa làm con gái của cha mẹ. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra nhiều kỷ niệm khi tất cả chúng ta già đi. Chúng ta sẽ ôm nhau và nói yêu thương nhau thường xuyên, dù đôi khi sẽ tranh cãi..."

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