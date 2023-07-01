Bạn trai đi... đại tiện quá nhiều, cô gái chia tay sau 3 năm hẹn hò

Cô ấy nói: “Mỗi lần tôi cần thì anh ấy đang ở nhà vệ sinh hoặc sắp sửa đi vệ sinh. Mỗi ngày anh ấy phải đi đại tiện 4 đến 5 lần và mỗi lần ngồi rất lâu. Khi ra ngoài, anh ấy lại nói đau bụng và muốn quay lại nhà vệ sinh, thậm chí đang đi ngắm cảnh anh ấy vẫn còn đi vệ sinh”.

Người đăng bài trên Dcard cho biết bạn trai của cô ấy là người “cuồng” đi vệ sinh.

Ban đầu, cô ấy không nghĩ rằng đó là lỗi của bạn trai nhưng sau một thời gian dài, cô ấy cảm thấy rất phiền phức và khi có việc gấp phải tìm thì anh ấy lại đi vệ sinh, thậm chí đôi khi đỗ xe bên đường.

Cô ấy đưa ra một ví dụ rằng trước đó mình bị thương và ngã, cần bạn trai giúp đỡ hoặc bế, nhưng đối phương lại muốn đi vệ sinh.

Người đăng bài không hài lòng và nói: “Tôi bảo đi khám bác sĩ nhưng anh ấy không chịu đi. Con người bị bệnh thì nên đi khám. Vì thế tôi quyết định chia tay, thật phiền phức”.

Bạn trai của cô luôn muốn đi vệ sinh ngay trong lúc chuẩn bị quan hệ. Ảnh: Pixabay

Ngoài ra người đăng bài cũng cho biết mặc dù bên ngoài hai người đã chia tay vì vấn đề đi đại tiện nhưng thực tế là cô ấy đã tìm hiểu và mua men vi sinh cho bạn trai. Đồng thời còn cùng anh đi khám nhưng mỗi lần khỏi được một thời gian, bạn trai của cô lại không tiếp tục điều trị.

Hon nữa cô vẫn thường cắt trái cây, nấu nhiều rau để cải thiện nhưng bạn trai vẫn thích ăn các món nhiều dầu mỡ như đùi gà chiên.

Cô tiết lộ tình trạng này đã kéo dài ban năm, bạn trai thuộc tuýp người không thể đi lại vì đau bụng. “Tôi thực sự không thể tưởng tượng trong tương lại, khi nước ối của tôi vỡ, anh ấy sẽ nói ‘Chờ một chút anh đang đi đau bụng và muốn đi vệ sinh’”.

Ngay sau khi bài đăng được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã phản hồi.

“Đây là lý do chia tay hài hước nhất mà tôi từng nghe”

“Liệu rằng khi anh ta biết tin chia tay có phải là trong lúc đi vệ sinh không?”

“Thật rắc rối, và tôi cảm thấy hơi tội nghiệp cho anh ấy”

“Nghe thì nực cười, nhưng một ngày bốn năm lần thì có vẻ thực sự bất thường”

Một số cư dân mạng cũng chỉ ra rằng tình trạng của bạn trai cũ chắc là hội chứng ruột kích thích.