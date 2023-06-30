Thử thách tìm con đại bàng trong 10 giây: Ngay cả những người có đôi mắt tinh tường nhất cũng khó tìm thấy

Thế giới 30/06/2023 18:39

Tất cả những người sẵn sàng kiểm tra thị lực của mình sẽ thích thú với thử thách tìm kiếm con đại bàng hói ẩn trong ảo ảnh quang học.

Ảo ảnh quang học từ lâu đã thu hút sự chú ý của chúng ta, thách thức bộ não của chúng ta và khiến chúng ta đặt câu hỏi về những gì chúng ta nhìn thấy. Chúng là những câu đố thú vị thường che giấu những sắc thái phức tạp ngay trước mắt chúng ta.

Một ảo ảnh như vậy có tên là “Đại bàng đã hạ cánh” đã lan truyền nhanh chóng, hứa hẹn sẽ kiểm tra thị lực và sự chú ý đến từng chi tiết của bạn.

Thử thách tìm con đại bàng trong 10 giây: Ngay cả những người có đôi mắt tinh tường nhất cũng khó tìm thấy - Ảnh 1
Thử thách tìm con đại bàng trong 10 giây. Ảnh: India Times

Nếu bạn chấp nhận nhiệm vụ, bạn phải tìm ra con đại bàng hói được giấu trong vòng chưa đầy 10 giây. Lớp ngụy trang của loài chim này được thiết kế cẩn thận, khiến nó trở thành mục tiêu khó khăn đối với cả những người quan sát tinh tường nhất.

Bạn sẽ tận dụng cơ hội và khám phá bí mật trong thời gian giới hạn trong ảo ảnh quang học này chứ?

Mashable Watercooler, một trang Instagram, đã chia sẻ hình ảnh. Ban đầu nó có vẻ đơn giản, nhưng đây là điểm mấu chốt: bạn có 10 giây để tìm con chim.

Đây là lúc để bạn kiểm tra khả năng quan sát của mình và trở thành một bậc thầy giải đố tuyệt vời.

Bạn có biết rằng đại bàng hói có thể bay ở độ cao hơn 3000m? Nó không phải là không thể tin được? Vì vậy, làm thế nào nhanh chóng bạn có thể xác định vị trí một con đại bàng hói? Đặt bộ đếm thời gian của bạn và bắt đầu tìm kiếm con chim.

Dưới đây là đáp án

Thử thách tìm con đại bàng trong 10 giây: Ngay cả những người có đôi mắt tinh tường nhất cũng khó tìm thấy - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times
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