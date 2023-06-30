Thấy bị "tác động vật lý", người mặc trang phục gấu Bắc Cực có hành động đáp trả nhẹ nhàng khiến cư dân mạng vỗ tay khen ngợi

Thế giới 30/06/2023 11:16

Một người mặc trang phục gấu bắc cực ở Trung Quốc đã có hành động đáp trả lại sau khi bị một nhóm trẻ em ngỗ nghịch tấn công khiến cư dân mạng khen ngợi và đồng thời làm dấy lên những lời kêu gọi về cách nuôi dạy con cái tốt hơn.

Một video lan truyền về vụ việc ngày 24/6 cho thấy một nhóm ba cậu bé đã đánh và đá vào người mặc trang phục gấu Bắc Cực trong một trung tâm mua sắm ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Người mặc trang phục gấu chưa được xác định ban đầu đã phải chịu đựng những cuộc tấn công trước khi quyết định điều đó đã vượt giới hạn quá nhiều và nhẹ nhàng đá các em bé để xua chúng đi.

Người quay video, họ Cao, nói rằng cha mẹ của những đứa trẻ đang nghịch điện thoại trên ghế gần đó và chỉ đến can thiệp khi người mặc trang phục gấu chống trả lại sự bắt nạt của bọn trẻ.

Vụ việc đã được một số phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, với câu chuyện đã nhận được gần 5 triệu lượt xem chỉ riêng trên Douyin (TikTok).

Thấy bị 'tác động vật lý', người mặc trang phục gấu Bắc Cực có hành động đáp trả nhẹ nhàng khiến cư dân mạng vỗ tay khen ngợi - Ảnh 1

Một cảnh trong video cho thấy người mặc trang phục gấu đang bị lũ trẻ tấn công. Ảnh: Weibo

Người mặc trang phục gấu được nhiều cư dân mạng ủng hộ, nhiều người trong số họ tỏ ra bất bình với hành vi của những đứa trẻ, những người được mọi người trên mạng gọi là xionghaizi hay “bear kids” trong tiếng Anh. Thuật ngữ tiếng lóng có nghĩa là con quỷ nhỏ.

Trong một sự cố tương tự vào năm ngoái, một cậu bé ở tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc, đã đá một nhân vật mặc trang phục của cửa hàng trà sữa và bị một người qua đường ngăn lại. Một người phụ nữ lớn tuổi đi cùng cậu bé cũng không có bất kỳ nỗ lực nào để ngăn cậu bé.

Vào năm 2021, một cậu bé đã tấn công một người mặc trang phục của chú Gấu Pooh tại khu vui chơi giải trí Shanghai Disneyland, đánh liên tiếp vào bụng nhân viên.

Cha của cậu bé sau đó đã khiến dư luận thêm phẫn nộ khi nói với nhân viên rằng đừng làm xấu mặt con trai mình “nếu trang phục của linh vật không bị hỏng”.

Thấy bị 'tác động vật lý', người mặc trang phục gấu Bắc Cực có hành động đáp trả nhẹ nhàng khiến cư dân mạng vỗ tay khen ngợi - Ảnh 2

Các cậu bé đã vội vàng bỏ chạy sau khi bị chống trả. Ảnh: Weibo

Qua nhiều vụ việc, công chúng kêu gọi mọi người ngừng quấy rối và đánh những người mặc trang phục động vật ở Trung Quốc, nhiều người chỉ ra rằng cấu trúc bên trong bằng nhựa của nhiều bộ trang phục có thể gây thương tích nghiêm trọng cho người mặc chúng.

Những lời kêu gọi này cũng bao gồm các yêu cầu cha mẹ kiềm chế con cái của họ ở nơi công cộng.

Một người bình luận trên Weibo cho biết: “Món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể tặng cho con cái là giáo dục.

Một người khác nói: “Tất cả những chú gấu con này đều có bố mẹ gấu đứng sau chúng”.

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